tradfi
Новини Авто 11.02.2026 comment views icon

Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"
Одометр автомобіля / Depositphotos

Купівля уживаного авто часто нагадує лотерею. Зовні машина виглядає добре, ціна приваблива, а на одометрі — “скромні” цифри. Але частина продавців просто відмотує пробіг назад, щоб продати авто дорожче. У результаті покупець переплачує під час угоди, а потім ще й витрачає більше на ремонт, бо реальний знос виявляється значно суттєвішим.


ТОП3 авто зі скрученим пробігом в Україні

Компанія carVertical у своєму шостому дослідженні проаналізувала дані за 2025 рік і визначила, на яких моделях в Україні найчастіше фіксують маніпуляції з одометром. Лідером зі скручування пробігу виявилася модель Toyota Avensis — кожний п’ятий автомобіль демонструє недостовірну інформацію на одометрі. Із усіх перевірених у 2025 році Toyota Avensis одразу 21,3% мали ознаки втручання в прилад вимірювання пробігу. У середньому продавці “знімали” з Avensis 106 159 км.

Далі в антирейтингу слідує автомобіль Mitsubishi Outlander з показником 16,4%. У цієї моделі середній обсяг скручування становив 80 592 км. Третє місце посів Mercedes-Benz E-Class — суттєві 15,6% перевірених автомобілів мали змінені показники одометра, а середній “мінус” пробігу складав 113 014 км.

Ці моделі популярні не лише в Україні, а й у Європі. Часто авто переганяють із країни в країну, і вже під час цього процесу пробіг “коригують” в “кращий” бік. Через відсутність повного обміну даними між державами реєстраційні органи не завжди бачать попередню історію авто. Саме тому перевірка історії авто перед купівлею допомагає реально оцінити його стан.


Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку, пояснює:

“Показники пробігу, історія пошкоджень, зміни власності й інша важлива інформація для покупців часто залишаються в базах даних державних установ і приватних компаній. Європейські покупці не мають вільного доступу до цієї інформації, тому ризикують придбати авто зі значними пошкодженнями чи скрученим пробігом. Шахрайство з пробігом є однією з основних причин значних щорічних фінансових втрат на рівні водіїв і держав”.

Цікаво, що моделі з найвищим відсотком випадків втручання не завжди мають найбільший обсяг скручування. В Україні рекордні цифри зафіксували в Opel Vivaro — у середньому мінус 151 869 км. У Mercedes-Benz Vito цей показник становив 130 817 км, у Volkswagen Caddy — 120 690 км.

Де ризик скручування пробігу нижчий

Серед 20 найпопулярніших моделей із зафіксованими маніпуляціями найменший ризик показав Citroen C4 — лише 10,82% перевірених авто мали скручений пробіг. Тобто приблизно кожна дев’ята машина цієї моделі в Україні може мати підроблені показники. Для порівняння, ризик із Toyota Avensis майже вдвічі вищий.

Поруч із Citroen C4 розташувалися Opel Astra (10,83%) і Mercedes-Benz Vito (11,18%). У масштабах Європи найчастіше пробіг скручували на Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) і Volvo V70 (9,3%).

Спецпроєкти
Bitget і BlockSec представляють стандарт безпеки UEX. Як він допоможе біржам справлятися з ризиками?
Як впровадити LLM у свій сервіс та «приручити» галюцинації моделі: гайд від продуктової IT‑компанії

Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"

Як проводили дослідження

Компанія carVertical проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, які користувачі купували автовласники з січня по грудень 2025 року. Компанія згрупувала випадки скручування пробігу за марками й моделями авто, перевела їх у відсотки та сформувала рейтинг. Наразі carVertical працює у 37 країнах і отримує дані з понад 1000 джерел: правоохоронних органів, державних реєстрів, фінансових установ і баз оголошень. Щороку компанія обробляє мільйони звітів, що дозволяє відстежувати тенденції на ринку уживаних авто.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Як верифікувати термінал Starlink в Україні: гайд для фізосіб, ФОП та компаній
В Україні запровадили новий алгоритм захисту для КЕП: що буде зі старими сертифікатами?
Програміста з Хмельницького засудили на донат в 100 000 грн для ЗСУ за підробку документів на виїзд
Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses в Україні: розумні окуляри зі звуком від 9999 грн
Уряд анонсував пошук роботи через "Дію"
Топ-10 електромобілів в Україні: як змінились ціни та пропозиція після запровадження ПДВ
Grammarly, NVIDIA і mono: українські айтівці обрали топ-25 компаній, в яких хотіли б працювати
Українці викупили 80% запасів зарядних станцій зі складів у Європі, — ЗМІ
Тільки "Резерв+": Кабмін скасовує паперові документи про військовий облік
ЦОД споживатимуть 70% пам’яті у 2026 році: дефіцит вдарить по авто й електроніці
Топ-2025 марок авто в Україні: BYD зросла на 400% та обійшла Toyota
Економія до $100: "Укрпошта" скасувала плату за повернення міжнародних посилок
Telegram залишається головним джерелом новин в Україні: близько 90% серед молоді, популярніший за ТБ
Торік на lifecell перейшли понад 300 000 українців: це єдиний оператор з приростом, Kyivstar та Vodafone — в мінусах
Раптово: Toyota анонсувала власний ігровий рушій
В Україну завезли майже пів мільйона авто за 2025 рік: Tesla Model Y в топі, а середній вік — 9 років
Смартфони OPPO A6 в Україні від 6 тис. грн: захист IP69, батарея до 7000 мА•год и до 1800 циклів зарядки
Курс на ШІ-державу: Мінцифра запустить 20+ нових послуг в "Дії" за пів року і розумного асистента
MacBook Air M1 українського солдата прийняв уламок снаряду, але досі працює
Електромобільний бум в Україні закінчився? Статистика січня показує падіння до 10%
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати