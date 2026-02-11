Скручений пробіг в Україні 2025: Toyota Avensis — лідер антирейтингу зі 100+ тис. "нестачі"

Одометр автомобіля / Depositphotos

Купівля уживаного авто часто нагадує лотерею. Зовні машина виглядає добре, ціна приваблива, а на одометрі — “скромні” цифри. Але частина продавців просто відмотує пробіг назад, щоб продати авто дорожче. У результаті покупець переплачує під час угоди, а потім ще й витрачає більше на ремонт, бо реальний знос виявляється значно суттєвішим.





ТОП3 авто зі скрученим пробігом в Україні

Компанія carVertical у своєму шостому дослідженні проаналізувала дані за 2025 рік і визначила, на яких моделях в Україні найчастіше фіксують маніпуляції з одометром. Лідером зі скручування пробігу виявилася модель Toyota Avensis — кожний п’ятий автомобіль демонструє недостовірну інформацію на одометрі. Із усіх перевірених у 2025 році Toyota Avensis одразу 21,3% мали ознаки втручання в прилад вимірювання пробігу. У середньому продавці “знімали” з Avensis 106 159 км.

Далі в антирейтингу слідує автомобіль Mitsubishi Outlander з показником 16,4%. У цієї моделі середній обсяг скручування становив 80 592 км. Третє місце посів Mercedes-Benz E-Class — суттєві 15,6% перевірених автомобілів мали змінені показники одометра, а середній “мінус” пробігу складав 113 014 км.

Ці моделі популярні не лише в Україні, а й у Європі. Часто авто переганяють із країни в країну, і вже під час цього процесу пробіг “коригують” в “кращий” бік. Через відсутність повного обміну даними між державами реєстраційні органи не завжди бачать попередню історію авто. Саме тому перевірка історії авто перед купівлею допомагає реально оцінити його стан.





Матас Бузеліс, фахівець carVertical із досліджень авторинку, пояснює:

“Показники пробігу, історія пошкоджень, зміни власності й інша важлива інформація для покупців часто залишаються в базах даних державних установ і приватних компаній. Європейські покупці не мають вільного доступу до цієї інформації, тому ризикують придбати авто зі значними пошкодженнями чи скрученим пробігом. Шахрайство з пробігом є однією з основних причин значних щорічних фінансових втрат на рівні водіїв і держав”.

Цікаво, що моделі з найвищим відсотком випадків втручання не завжди мають найбільший обсяг скручування. В Україні рекордні цифри зафіксували в Opel Vivaro — у середньому мінус 151 869 км. У Mercedes-Benz Vito цей показник становив 130 817 км, у Volkswagen Caddy — 120 690 км.

Де ризик скручування пробігу нижчий

Серед 20 найпопулярніших моделей із зафіксованими маніпуляціями найменший ризик показав Citroen C4 — лише 10,82% перевірених авто мали скручений пробіг. Тобто приблизно кожна дев’ята машина цієї моделі в Україні може мати підроблені показники. Для порівняння, ризик із Toyota Avensis майже вдвічі вищий.

Поруч із Citroen C4 розташувалися Opel Astra (10,83%) і Mercedes-Benz Vito (11,18%). У масштабах Європи найчастіше пробіг скручували на Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) і Volvo V70 (9,3%).

Як проводили дослідження

Компанія carVertical проаналізувала звіти про історію транспортних засобів, які користувачі купували автовласники з січня по грудень 2025 року. Компанія згрупувала випадки скручування пробігу за марками й моделями авто, перевела їх у відсотки та сформувала рейтинг. Наразі carVertical працює у 37 країнах і отримує дані з понад 1000 джерел: правоохоронних органів, державних реєстрів, фінансових установ і баз оголошень. Щороку компанія обробляє мільйони звітів, що дозволяє відстежувати тенденції на ринку уживаних авто.