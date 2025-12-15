Смартфони Samsung Galaxy не отримували патчів безпеки Google Play з липня 2025 року

Depositphotos

Час від часу оновлення системи Google Play перестають надходити за графіком, унаслідок чого пристрої Samsung Galaxy залишаються на помітно застарілих версіях системи Play. Схоже, зараз ми знову перебуваємо саме в такій ситуації.

Окрім оновлень безпеки, які випускають виробники пристроїв, Android-смартфони захищаються також через оновлення системи Google Play. Зазвичай смартфони та планшети Galaxy отримують оновлення системи Google Play паралельно з регулярними патчами безпеки Samsung. Ці оновлення можуть встановлюватися незалежно від прошивок, що дозволяє Google закривати вразливості безпеки в окремих компонентах операційної системи без очікування повноцінного оновлення ОС. Однак смартфони Galaxy наразі мають проблему з оновленнями, ймовірно через розгортання One UI 8.

Як повідомляє GalaxyClub, більшість смартфонів Galaxy (і, ймовірно, планшетів також) не отримували оновлення системи Google Play з серпня, а в окремих випадках — навіть з липня. Деякі новіші та дорожчі моделі дійшли до вересневої версії, але загалом оновлення системи Play більше не встигають за стандартними оновленнями безпеки Samsung. Наприклад, серія Galaxy S25 досі працює з вересневим оновленням системи Google Play, попри те що вже отримала грудневий патч безпеки від Samsung. Новіша версія доступна лише у бета-збірках One UI 8.5. Така ж ситуація спостерігається і з пристроями Galaxy Z Fold 7 та Galaxy Z Flip 7.

Це не перший випадок, коли оновлення системи Google Play затримуються на пристроях Samsung, і, ймовірно, не останній. Подібна проблема зазвичай виникає в період, коли Samsung розгортає нову версію One UI та Android. У попередні роки оновлення системи Play зазвичай відновлювалися після цього, часто ближче до січня.Зазвичай Samsung випускає лише одне велике оновлення One UI / Android у цей період року, однак 2025-й став винятком. За менш ніж шість місяців вийшло одразу два великі релізи One UI, а зараз у розробці вже перебуває проміжне оновлення.

Тож, зараз користувачі Samsung Galaxy уважно стежать за ситуацією та чекають, коли з’являться зміни. А поки – кожен може самостійно перевірити наявність оновлення системи Google Play на своєму пристрої, перейшовши до “Налаштування → Безпека й конфіденційність → Оновлення → Оновлення системи Google Play”.

Джерело: SamMobile.com