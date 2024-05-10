«Смерчі» / Twisters — український трейлер фільму-катастрофи про мисливців на торнадо від продюсерів «Джейсона Борна»

«Смерчі» — це сучасна версія блокбастера 1996 року «Смерч» від продюсерів стрічок «Парк Юрського періоду», «Джейсон Борн» та «Індіана Джонс».

В центрі сюжету — колишня мисливиця за смерчами Кейт Купер (Дейзі Едґар-Джонс), яку переслідують спогади з минулого про катастрофічну зустріч з торнадо під час навчання в коледжі. Одного дня Хаві (Ентоні Рамос) запрошує дівчину повернутись на відкриті рівнини, щоб випробувати нову революційну систему відстеження торнадо — однак сезон смерчів посилюється, і зʼявляються небачені раніше жахливі явища. Тож Кейт та її друзям доведеться поборотися за власні життя.

Зрежисував фільм Лі Айзек Чанґ (серіал «Мандалорець»), а окрім Едґар-Джонс та Рамоса до акторського складу приєдналися Ґлен Павелл («Люблю тебе ненавидіти»), Брендон Переа, Саша Лейн, Деріл Мак-Кормак, Кірнан Шіпка, Нік Додані, Мора Тінрі та ін.

В українському прокаті фільм «Смерчі» стартує 18 липня.

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