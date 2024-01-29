Ромком «Люблю тебе ненавидіти‎» заробив $125 млн — вп’ятеро більше за суму, в яку обійшовся

Із загалом $126,6 млн світових касових зборів — $71,1 млн прийшлися на Північну Америку, де фільм отримав додатковий імпульс завдяки TikTok.

Світові заробітки «Люблю тебе ненавидіти‎» вп’ятеро перевищили його бюджет, який склав скромні $25 млн. За даними Deadline, фільм Sony також став найкасовішою у світі романтичною комедією із рейтингом R з часів «Бріджит Джонс 3» 2016 року.

Фільм заснований на комедії Вільяма Шекспіра «Багато галасу з нічого» розповідає про заклятих ворогів, що прикидаються закоханою парою на весіллі друзів. Зрежисував «‎Люблю тебе ненавидіти» Вілл Ґлак («Друзі по сексу», «Відмінниця легкої поведінки»), а головні ролі виконали Сідні Свіні та Ґлен Павелл. В українських кінотеатрах фільм дебютував 25 січня, а за кілька місяців має вийти на Netflix.

«Бджоляр» із Джейсоном Стейтемом у головній ролі у третій вікенд посів перше місце у кінотеатрах США з $7,4 млн зборів — і $104 млн у світі загалом. У мюзиклу Paramount «‎Круті дівчата» — $83,4 млн світового заробітку.

Старіші релізи набирають популярності, доки другий вікенд поспіль американські кінотеатри залишаються без прем’єр. Ситуацію виправлять «Арґайл», «Мадам Павутина» і байопік про Боба Марлі, які дебютують в першій половині лютого. Водночас найбільшу «‎жвавість» для великого екрана прогнозують аж на березень, коли стартує фільм Дені Вільньова «‎Дюна: Частина друга» (в українських кінотеатрах — 29 лютого).

У «‎Вонки» з Тімоті Шаламе на цей час $552 млн заробітку по всьому світу і третє місце в національному прокаті, на четвертому — анімація Universal «Міграція‎», а на п’ятому — ромком «Люблю тебе ненавидіти‎».

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Джерело: Variety