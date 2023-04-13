Sony PlayStation Studios Mobile не займатиметься розробкою ігор, їхнє завдання – взаємодія з розробниками (про це свідчить список вакансій)

У серпні минулого року Sony оголосила про створення нового підрозділу PlayStation Studios Mobile У планах компанії – до 2025 року випускати 20% нових ігор для смартфонів. Однак новий підрозділ Sony зовсім не схожий на ігрову студію, яка випускатиме власні ігри або на команду, здатну портувати ігри Sony на телефони. Активні та вже закриті вакансії дозволяють робити припущення, що Studios Mobile більше схожа на відділ управління, стратегії, ліцензування та підтримки.

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Завдання мобільного підрозділу – з’ясовувати, яка інтелектуальна власність PlayStation найкраще підходить для мобільних платформ та сприяти передачі необхідних матеріалів внутрішнім або зовнішнім ігровим студіям. PlayStation Studios Mobile покликана контролювати брендинг, стежити за відповідністю ігор очікуванням Sony, а також займатися інвестиціями у зовнішніх розробників і навіть купувати їх, якщо у цьому буде потреба.

Роль старшого зовнішнього продюсера в оголошенні про вакансію описується так:

«Станьте послом PlayStation, співпрацюючи з провідними розробниками мобільних ігор в оцінці, виробництві та випуску мобільних ігор PlayStation Studios з найвищим рівнем якості, вчасно та в рамках бюджету».

Серед вакансій лише одна посада геймдизайнера – він допомагає команді взаємодіяти із розробниками. Більшість оголошень вимагають від співробітників підтвердженого послужного списку роботи з безкоштовними іграми. Більшість посад – продакт-менеджери та продюсери. Компанія також наймає директора з мобільної розробки та аналітика продуктової стратегії. Раніше Sony шукала фінансового менеджера, директорів з управління мобільними продуктами, розвитку бізнесу та операцій, а також перекладача з корейської мови.

Описи вакансій створюють враження високого інтересу Sony до залучення внутрішніх студій до розробки мобільних ігор. Цьому приділяється не менша увага, ніж пошуку зовнішніх розробників.

Sony вже втретє намагається вийти на ринок ігор для смартфонів. Раніше невдачу зазнала платформа PlayStation Mobile, для якої вийшло лише дві гри на японському ринку: Everyone’s Golf та Disgaea RPG. Також була офіційно не підтверджена спроба перенести на смартфони хмарний ігровий сервіс PlayStation Now.

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Джерело: The Verge