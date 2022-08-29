Sony створила підрозділ PlayStation Studios Mobile та заразом купила розробника мобільних ігор Savage Game Studios

Компанія Sony зробила серйозну заявку на участь у ринку мобільних ігор. Новостворений підрозділ Sony PlayStation Studios Mobile приверне до їхньої розробки фахівців з придбаної студії Savage Game. Про це стало відомо із спільного повідомлення Германа Хюльста, голови PlayStation Studios та Михайла Каткофф, CEO та співзасновника Savage Game Studios.

«Сьогодні ми оголосили, що уклали остаточну угоду про придбання Savage Game Studios, надзвичайно талановитої команди креативників із багаторічним досвідом створення найпопулярніших мобільних ігор, якими насолоджуються гравці по всьому світу. Вони були засновані кілька років тому, щоб безстрашно досліджувати нові сміливі ідеї. Ми поділяємо їхнє невпинне прагнення до інновацій, а також постійне прагнення розширити аудиторію та представити PlayStation більшій кількості людей, ніж будь-коли раніше, що робить їх ідеально підходящими для роботи в PlayStation Studios», – повідомив Хюльст.

«Ми уклали цю угоду, тому що вважаємо, що керівництво PlayStation Studios поважає наше бачення того, як нам краще працювати та досягати успіху, і тому що вони теж не бояться ризикувати. Все це, а також можливість потенційного доступу до дивовижного каталогу інтелектуальної власності PlayStation і той факт, що ми виграємо від підтримки, яку можуть надати тільки вони», – отметил Каткофф.

Керівник PlayStation Studios запевнив, що компанія, як і раніше, залишається відданою справі створення висококласних ігор для PlayStation, продовжить їх перенесення на ПК та роботу над іграми у віртуальній реальності.

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«Наші зусилля, що виходять за рамки консолей, жодним чином не применшують нашої прихильності до спільноти PlayStation та пристрасті до створення приголомшливих одиночних ігор. Це був чудовий рік для ігор на PlayStation 5 та PlayStation 4, з величезними релізами, включаючи Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 та God of War: Ragnarok. PlayStation VR2 також не за горами та обіцяє величезний стрибок вперед у плані присутності та занурення, що підтримується найкращими іграми, такими як Horizon: Call of the Mountain. Ми також пишаємось нашими майбутніми релізами на ПК. Uncharted: Legacy of Thieves Collection та Marvel’s Spider-Man дають геймерам, котрі не мають обладнання PlayStation, можливість спробувати нашу дивовижну бібліотеку першокласних ігор.»

Savage Game Studios ще не випустила жодної гри. Компанія була заснована у 2020 році розробниками-ветеранами Михайлом Каткоффом, Наджимом Аджиром та Майклом Макманусом, які в сукупності мають багаторічний досвід роботи розробки мобільних ігор, включаючи Spider-Man, World of Tanks, Clash of Clans, Farmville та Angry Birds.

Джерела: PlayStation.Blog, IGN