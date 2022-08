Sony створила підрозділ PlayStation Studios Mobile та заразом купила розробника мобільних ігор Savage Game Studios

Компанія Sony зробила серйозну заявку на участь у ринку мобільних ігор. Новостворений підрозділ Sony PlayStation Studios Mobile приверне до їхньої розробки фахівців з придбаної студії Savage Game. Про це стало відомо із спільного повідомлення Германа Хюльста, голови PlayStation Studios та Михайла Каткофф, CEO та співзасновника Savage Game Studios.

Керівник PlayStation Studios запевнив, що компанія, як і раніше, залишається відданою справі створення висококласних ігор для PlayStation, продовжить їх перенесення на ПК та роботу над іграми у віртуальній реальності.

«Наші зусилля, що виходять за рамки консолей, жодним чином не применшують нашої прихильності до спільноти PlayStation та пристрасті до створення приголомшливих одиночних ігор. Це був чудовий рік для ігор на PlayStation 5 та PlayStation 4, з величезними релізами, включаючи Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 та God of War: Ragnarok. PlayStation VR2 також не за горами та обіцяє величезний стрибок вперед у плані присутності та занурення, що підтримується найкращими іграми, такими як Horizon: Call of the Mountain. Ми також пишаємось нашими майбутніми релізами на ПК. Uncharted: Legacy of Thieves Collection та Marvel’s Spider-Man дають геймерам, котрі не мають обладнання PlayStation, можливість спробувати нашу дивовижну бібліотеку першокласних ігор.»