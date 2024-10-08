SpaceX Ілона Маска замовила труби для ракети в українського виробника — компанії Centravis з Нікополя

Нікопольська «Сентравіс» (Centravis) спеціалізується на виробництві безшовних нержавіючих труб — одну з таких використають для подачі палива в одній з ракет американського аерокосмічного підприємства SpaceX.

Як зазначає Forbes, замовлення включає 28 т товстостінної труби з комбінацією таких механічних властивостей, як пластичність, твердість, здатність витримувати надвеликий тиск і працювати в умовах агресивного середовища.

Замовлення виконали в стислі терміни (за 2,5 місяці) на основному виробництві в Нікополі. Наразі труба відвантажена і незабаром прибуде до SpaceX — для якої саме ракети вона буде використана поки невідомо.

За словами менеджера з продажів Centravis Sales America Дмитра Кисленка, замовлення від SpaceX було нетиповим, оскільки безшовних та нержавіючих труб подібних розмірів і характеристик серійно не виробляють:

«Нам вдалося переконати замовника, що ми виготовимо трубу вчасно і що вона відповідатиме всім потребам. Безумовно, свою роль зіграв наш досвід роботи на американському ринку».

Зазначається, що раніше Centravis виробляла спеціальний трубопровід для NASA, який використали під час випробування ракетоносія Space Launch System.

Centravis, заснована родиною Атанасових понад 20 років тому, спеціалізується на виробництві безшовних нержавіючих труб для автомобільної, енергетичної, нафтогазової та авіаційної галузей. У 2023 році компанія виробила 12 200 т безшовних нержавіючих труб, де понад 99% об’єму було експортовано у 38 країн світу. Серед найбільших споживачів українських безшовних труб – Німеччина, Італія та США, а серед клієнтів – Thyssenkrupp, Alstom, Samsung, ExxonMobil, BMW, Volkswagen.

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