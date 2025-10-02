Спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий сезон "Перснів влади", якщо Amazon скасує серіал

Кадри з серіалу "Володар перснів: Персні влади"

Новий звіт розкриває цікаві домовленості між Amazon та спадкоємцями Дж. Р. Р. Толкіна, які стосуються виробництва серіалу “Володар перснів: Персні влади”.

Згідно з інсайдеркою Леслі Голдберг з The Ankler (через Screen Rant), угода передбачає, що у випадку скасування шоу Amazon має заплатити спадкоємцям автора “Володаря перснів” по $20 млн за кожен незнятий сезон. Початкова домовленість передбачала створення 5 сезонів з 50 епізодів.

На цей час Amazon випустила два сезони “Перснів влади”, третій — у розробці і очікується до релізу у 2026 році. Оцінки та показники переглядів вийшли доволі суперечливими, як для найдорожчого в історії шоу. Нині на Rotten Tomatoes перший сезон “Перснів влади” має 84% від критиків та 38% від глядачів, а другий — 84% та 59% відповідно.

На старті серіал мав рекордну аудиторію, але не всі глядачі “дійшли до кінця”: у США перший сезон додивились 37%, а на міжнародному рівні — 45% (Amazon розраховувала щонайменше на 50%). З другим сезоном аудиторія зменшилась, однак більше передплатників залишились до фіналу.

Ймовірно, що ці цифри далекі від того, на що сподівалась Amazon, коли придбала права на франшизу за $250 млн. Перший сезон коштував $465 млн без урахування витрат на маркетинг, вартість другого та третього не оголошена, але витрати мали знизити податкові пільги.

Дія серіалу “Володар перснів” розгортається у Другу епоху Середзем’я, за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів, і оповідає про те, як Саурон (Чарлі Вікерс) разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний, аби таємно керувати рештою. Другий сезон завершився кровопролитною битвою за Ерегіон і втратою деяких персонажів, тоді як третій зробить “великий” стрибок у часі й розгортатиметься в розпал війни ельфів і Саурона.

З попередніх новин відомо, що до акторського складу доєднався Джеймі Кемпбелл Бауер (Векна з “Дивних див”), який отримав “чільну та постійну роль” лицаря високого походження і, ймовірно, нового любовного інтересу Ґаладріель (Морвед Кларк).

Загалом на фанів творчості Толкіна очікують дуже насичені роки: паралельно Warner Bros. і Енді Серкіс готують фільм “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, який зосередиться на побічній історії, що відбувається за кадром під час ранньої частини “Братства Персня”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона.

Серкіс повторить роль Ґоллума, поряд з іншими двома великими зірками кінотрилогії. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс пишуть сценарій.