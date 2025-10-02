Новини Кіно 02.10.2025 comment views icon

Спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий сезон "Перснів влади", якщо Amazon скасує серіал

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Спадкоємці Толкіна отримають по $20 млн за кожен незнятий сезон "Перснів влади", якщо Amazon скасує серіал
Кадри з серіалу "Володар перснів: Персні влади"

Новий звіт розкриває цікаві домовленості між Amazon та спадкоємцями Дж. Р. Р. Толкіна, які стосуються виробництва серіалу “Володар перснів: Персні влади”.

Згідно з інсайдеркою Леслі Голдберг з The Ankler (через Screen Rant), угода передбачає, що у випадку скасування шоу Amazon має заплатити спадкоємцям автора “Володаря перснів” по $20 млн за кожен незнятий сезон. Початкова домовленість передбачала створення 5 сезонів з 50 епізодів.

На цей час Amazon випустила два сезони “Перснів влади”, третій — у розробці і очікується до релізу у 2026 році. Оцінки та показники переглядів вийшли доволі суперечливими, як для найдорожчого в історії шоу. Нині на Rotten Tomatoes перший сезон “Перснів влади” має 84% від критиків та 38% від глядачів, а другий — 84% та 59% відповідно. 

«У Толкіна немає канону»: поява Незнайомця в серіалі «Володар перснів» не порушила історію Середзем'я (експерт-толкініст)
Кадри з серіалу “Володар перснів: Персні влади”

На старті серіал мав рекордну аудиторію, але не всі глядачі “дійшли до кінця”: у США перший сезон додивились 37%, а на міжнародному рівні — 45% (Amazon розраховувала щонайменше на 50%). З другим сезоном аудиторія зменшилась, однак більше передплатників залишились до фіналу. 

Ймовірно, що ці цифри далекі від того, на що сподівалась Amazon, коли придбала права на франшизу за $250 млн. Перший сезон коштував $465 млн без урахування витрат на маркетинг, вартість другого та третього не оголошена, але витрати мали знизити податкові пільги. 

Серіал «Володар перснів» офіційно подовжено на 3-й сезон
Кадри з серіалу “Володар перснів: Персні влади”

Дія серіалу “Володар перснів” розгортається у Другу епоху Середзем’я, за тисячі років до подорожі Фродо та Братства перснів, і оповідає про те, як Саурон (Чарлі Вікерс) разом з ельфами створив Персні влади, а потім викував Єдиний, аби таємно керувати рештою. Другий сезон завершився кровопролитною битвою за Ерегіон і втратою деяких персонажів, тоді як третій зробить “великий” стрибок у часі й розгортатиметься в розпал війни ельфів і Саурона.

З попередніх новин відомо, що до акторського складу доєднався Джеймі Кемпбелл Бауер (Векна з “Дивних див”), який отримав “чільну та постійну роль” лицаря високого походження і, ймовірно, нового любовного інтересу Ґаладріель (Морвед Кларк).

Падіння Ерегіона у серіалі «Володар перснів»: як це було у книгах Толкіна
Кадри з серіалу “Володар перснів: Персні влади”

Загалом на фанів творчості Толкіна очікують дуже насичені роки: паралельно Warner Bros. і Енді Серкіс готують фільм “Володар перснів: Полювання на Ґолума”, який зосередиться на побічній історії, що відбувається за кадром під час ранньої частини “Братства Персня”, коли Ґендальф і Араґорн вистежують Ґоллума, щоб дізнатися, що тому відомо про повернення Саурона.

Серкіс повторить роль Ґоллума, поряд з іншими двома великими зірками кінотрилогії. Пітер Джексон залучений як продюсер, а співавтори оригінальної трилогії Френ Волш і Філіппа Боєнс пишуть сценарій.

Спецпроєкти
Миючий пилосос Mova X4 Pro: самоочищення, чотири режими роботи та LED-підсвічування
Від шерсті до мікропилу: як робот-пилосос Dreame D20 Pro Plus вирішує ключові проблеми прибирання вдома

Перші кадри третього сезону “Перснів влади” розкривають найпотужнішу зброю у світі “Володаря перснів”

Популярні новини

arrow left
arrow right
Знайомтесь, Розалін Ротвуд: перший погляд на Леді Гагу в другому сезоні "Венздей"
"Запійний" перегляд серіалів корисний для психіки, — дослідження
Перший погляд на серіал "Робін Гуд": зірка "Гри престолів" стає лиходієм і шерифом Ноттінгема
Гра почалась: на Netflix вийшов третій сезон "Аліси в Прикордонні"
"Дім дракона" представить заміну Ар'ї Старк у третьому сезоні
"Все почалось з однієї людини": вийшов трейлер другого сезону "Фолаут" з Містером Хаусом і Кігтями Смерті
Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Серіал "Шибайголова: Народжений наново" отримає 3-й сезон
На шляху до Алеї Діаґон: витік зі зйомок серіалу HBO вперше показав Гаррі Поттера та Геґріда в одній сцені
Як "Офіс", але без Майкла Скотта: вийшов перший трейлер комедійного серіалу "Газета"
Рудоволосий Джеймс Бонд? Amazon "тестує" 37-річного Скотта Роуза-Марша як нового агента 007
Трейлер серіалу "Робін Гуд" змусить вас зненавидіти Неда Старка з "Гри престолів"
Для фанів "Повільних коней": Apple TV+ представив новий детективний серіал за творами Міка Геррона
Серіал "Відьмак" покаже "епізод-мюзикл" з Любистком у четвертому сезоні
Всі сезони серіалу "Лицар сімох королівств" виходитимуть з перервою у рік — 2 та 3 знімуть один за одним
Netflix завершив зйомки "Відьмака" — вони тривали 7 років
Вийшов фінал серіалу "Декстер: Воскресіння" — всі 10 епізодів доступні для перегляду
Драма в стилі "Гострих картузів": на Netflix вийшов серіал "Дім Гіннесів" Стівена Найта
Фільм про банду Щурів вийде на Netflix в один день з "Відьмаком"
На FX стартував серіал "Чужий: Земля" з першими двома епізодами
Нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війни
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати