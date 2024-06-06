Стандартна гарантія Apple більше не поширюється на тріщини дисплея iPhone і Apple Watch

Цього місяця Apple внесла помітні зміни в політику ремонту та стандартної гарантії для iPhone та Apple Watch. Apple більше не покриває «одиночні тріщини» за стандартною гарантією на iPhone та Apple Watch. Натомість цей ремонт тепер розглядається як претензії щодо «випадкового пошкодження», і користувачі зобов’язані платити за нього.

До цього місяця політика Apple для користувачів iPhone й Apple Watch полягала в тому, щоб покривати випадки одноразового ушкодження у вигляді тріщини за стандартною гарантією. Це правило діяло за умови, що на пристрої, на якому виявилася тріщина, не було видимих ​​інших пошкоджень або чіткої точки удару.

Проте в оновленнях, розповсюджених цього тижня серед закладів Apple Store та Apple Authorized Service Provider, Apple оновила свою політику, заявивши, що всі випадки поодиноких тріщин більше не покриваються гарантією. Коли клієнт повідомляє про одну волосяну тріщину як про симптом, авторизований сервіс чи магазин зобов’язаний розглядати це як заяву про випадкове пошкодження.

Отже, щоб позбутися тонкої тріщини, власникам смартфонів та розумних годинників Apple доведеться заплатити за ремонт, навіть якщо на пристрої немає інших пошкоджень або точок удару. Наразі зміни стосуються лише iPhone та Apple Watch. Apple все ще покриває ремонт одиничних тріщин за гарантією на iPad і Mac.

Apple не повідомила жодної конкретної причини цієї зміни. Історично ця політика завжди була дещо розрізненою у своєму застосуванні. Деякі магазини та ремонтні майстерні були більш поблажливими, ніж інші. Однак із цією зміною майстерні більше не мають такої гнучкості.

Джерело: 9to5mac

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