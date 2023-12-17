Starfield претендує на «Найбільш інноваційний геймплей» на Steam Awards 2023

Оголошено номінантів Steam Award 2023, і Starfield вдалося отримати номінацію «Найбільш інноваційний геймплей». На відміну від більшості інших нагороджень, Steam Awards обмежує номінантів максимум двома категоріями, що, ймовірно, пояснює, чому Baldur’s Gate 3, яка була гігантом нагороджень 2023 року, не знайти в усіх номінаціях. Серед інших номінантів у двох категоріях – EA Sports FC24, Lethal Company, Hogwarts Legacy та Resident Evil 4.
Номінація Starfield є дещо несподіваною, оскільки рольова гра Bethesda багато в чому є еволюцією попередніх ігор компанії – Skyrim, Fallout та інших. Також користувачі, оглядачі та модмейкери відмічають дещо нудний характер геймплею, який претендує на інноваційність.
Однак, на відміну від Golden Joysticks або The Game Awards, номінації та переможці Steam Award обираються виключно геймерами, а Starfield має багато шанувальників. Можливо гра не виправдала очікування, але це все одно був один із наймасштабніших та найбільш обговорюваних випусків 2023 року.
Голосування за нагороди Steam розпочинається 21 грудня, коли почнеться й великий зимовий розпродаж Steam. Голосування триватиме до 2 січня, після чого будуть оголошені переможці та вручені нагороди. Ось перелік усіх номінантів Steam Awards 2023:
Гра року
- EA Sports FC 24
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
VR-гра року
- I Expect You to Die 3
- Ghosts of Tabor
- Labyrinthine
- Gorilla Tag
- F1 23
Зроблено з любов’ю
- Apex Legends
- Dota 2
- Rust
- Deep Rock Galactic
- Red Dead Redemption 2
Краща гра для Steam Deck
- The Outlast Trials
- Hogwarts Legacy
- Dredge
- Diablo 4
- Brotato
Краща гра з друзями
- Sunkenland
- Lethal Company
- Sons of the Forest
- Party Animals
- Warhammer 40,000: Darktide
Видатний візуальний стиль
- Cocoon
- Inward
- Atomic Heart
- Darkest Dungeon 2
- High on Life
Найбільш інноваційний геймплей
- Starfield
- Shadows of Doubt
- Contraband Police
- Your Only Move is Hustle
- Remnant 2
Краща гра, яка вам не подобається
- Sifu
- Overwatch 2
- EA Sports FC 24
- Lords of the Fallen
- Street Fighter 6
Кращий саундтрек
- Pizza Tower
- Personal 5 Tacticta
- The Last of Us Part 1
- Chants of Sennaar
- Hi-Fi Rush
Видатний сюжет
- Love is All Around
- Baldur’s Gate 3
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 4
- Lies of P
Сядьте та розслабтеся
- Train Sim World 4
- Coral Island
- Cities: Skylines 2
- Potion Craft
- Dave the Diver
Джерело: PC Gamer