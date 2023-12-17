Starfield претендує на «Найбільш інноваційний геймплей» на Steam Awards 2023

Оголошено номінантів Steam Award 2023, і Starfield вдалося отримати номінацію «Найбільш інноваційний геймплей». На відміну від більшості інших нагороджень, Steam Awards обмежує номінантів максимум двома категоріями, що, ймовірно, пояснює, чому Baldur’s Gate 3, яка була гігантом нагороджень 2023 року, не знайти в усіх номінаціях. Серед інших номінантів у двох категоріях – EA Sports FC24, Lethal Company, Hogwarts Legacy та Resident Evil 4.

Номінація Starfield є дещо несподіваною, оскільки рольова гра Bethesda багато в чому є еволюцією попередніх ігор компанії – Skyrim, Fallout та інших. Також користувачі, оглядачі та модмейкери відмічають дещо нудний характер геймплею, який претендує на інноваційність.

Однак, на відміну від Golden Joysticks або The Game Awards, номінації та переможці Steam Award обираються виключно геймерами, а Starfield має багато шанувальників. Можливо гра не виправдала очікування, але це все одно був один із наймасштабніших та найбільш обговорюваних випусків 2023 року.

Голосування за нагороди Steam розпочинається 21 грудня, коли почнеться й великий зимовий розпродаж Steam. Голосування триватиме до 2 січня, після чого будуть оголошені переможці та вручені нагороди. Ось перелік усіх номінантів Steam Awards 2023:

Гра року

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

VR-гра року

I Expect You to Die 3

Ghosts of Tabor

Labyrinthine

Gorilla Tag

F1 23

Зроблено з любов’ю

Apex Legends

Dota 2

Rust

Deep Rock Galactic

Red Dead Redemption 2

Краща гра для Steam Deck

The Outlast Trials

Hogwarts Legacy

Dredge

Diablo 4

Brotato

Краща гра з друзями

Sunkenland

Lethal Company

Sons of the Forest

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Видатний візуальний стиль

Cocoon

Inward

Atomic Heart

Darkest Dungeon 2

High on Life

Найбільш інноваційний геймплей

Starfield

Shadows of Doubt

Contraband Police

Your Only Move is Hustle

Remnant 2

Краща гра, яка вам не подобається

Sifu

Overwatch 2

EA Sports FC 24

Lords of the Fallen

Street Fighter 6

Кращий саундтрек

Pizza Tower

Personal 5 Tacticta

The Last of Us Part 1

Chants of Sennaar

Hi-Fi Rush

Видатний сюжет

Love is All Around

Baldur’s Gate 3

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 4

Lies of P

Сядьте та розслабтеся

Train Sim World 4

Coral Island

Cities: Skylines 2

Potion Craft

Dave the Diver

Джерело: PC Gamer