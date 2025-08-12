Steam безплатно віддає кооператив з 92% схвальних відгуків

Новини Ігри 12.08.2025 comment views icon

У Steam з’явилася безплатна кооперативна гра, яка поєднує атмосферу класичних 3D-платформерів з елементами наукової фантастики.

Користувачі беруть на себе ролі лабораторного кіберщура та озброєного магнітного екзоскелета. Швидкий і спритний щур може користуватися ближніми атаками, а другий персонаж застосовує дальню зброю та магнітні можливості.

Гра називається Wires and Whiskers, вона вийшла 31 липня 2025 року й наразі доступна тільки на ПК. У ній потрібно взаємодіяти один з одним, розв’язувати головоломки, виживати серед мутованих ворогів і небезпечних технологій. За візуальним стилем гра нагадує It Takes Two від творців хітової Split Fiction. Також деякі користувачі згадували атмосферу Stray, яка свого часу покорила серця геймерів.

Проєкт створили студенти ISTART DIGITAL як дипломну роботу. Сюжетна кампанія триває всього лиш 20–30 хвилин і поєднує бій, платформінг та головоломки. Хоч геймплей дуже короткий — користувачі високо оцінюють візуальні деталі та цікаві ігрові елементи.

Прихильники радять звернути увагу на Remote Play — якщо граєте через нього, то зайдіть у налаштування гри та поставте галочку. Тоді ви зможете використовувати клавіатуру, а ваш друг — геймпад. Або просто візьміть два контролери.

“Як для гри, створеної студентами та ще й безплатної — це було справжнє задоволення! Ми з другом грали локально: один — на геймпаді, інший — на клавіатурі та мишці. Кнопки на клавіатурі довелося вгадувати навмання, тож було б добре, якби в налаштуваннях показувалися й клавіатурні управління. Окрім цього — жодних нарікань! Чудова гра з гарною візуальною частиною!” — пишуть в коментарях.

На момент написання Wires and Whiskers має 93% позитивних відгуків у Steam. Розробники залишать гру безплатною.

