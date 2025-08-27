Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19

Depositphotos

Steam віддає культовий горор-трилер буквально за копійки. Базова версія хіту коштує приблизно, як проїзд в автобусі.

Це психологічний трилер від студії Remedy, яка свого часу створила Max Payne — йдеться про Alan Wake. Першу частину в Steam наразі продають зі знижкою в -95%. Базова версія коштує всього ₴19, а повний комплект з DLC Alan Wake’s American Nightmare обійдеться на декілька гривень дорожче — ₴24. Разом з тим Control Ultimate Edition + Alan Wake Franchise Bundle зараз віддають за ₴104 (-90%).

Alan Wake вперше з’явилася ще у 2012 році й швидко завоювала статус культової гри. У центрі сюжету — письменник Алан Вейк, який приїжджає до тихого містечка Брайт-Фолс, щоб відпочити, але натомість потрапляє у кошмар, де його власні тексти оживають. Темрява навколо стає все більш реальною, а межа між вигадкою і дійсністю стирається з кожною сторінкою рукопису, яку він знаходить.

У геймплеї чимало новаторських ідей для свого часу. Механіка використання світла й темряви змушує планувати свій захист від монстрів, а не просто бігти вперед із пістолетом. До цього додається атмосфера тривоги, а над тим, щоб зрозуміти увесь сюжет доведеться подумати. Не випадково у Steam гра має рейтинг 93% від гравців.

Для 2025 року безумовно графіка виглядає застарілою, але якщо ви не надто прискіпливий, то отримаєте задоволення від геймплею та історії. Перша частина і Control чудово розкривають історію світу та легко підводять гравця до популярної Alan Wake 2. А от сиквел, на жаль, власники ПК можуть знайти лише в Epic Games, де він коштує ₴1 238.

В Alan Wake 2 герой буквально змінює сюжет у реальному часі, зіштовхується з альтернативними вимірами й переживає історію, яка нагадує дивний експеримент. Тож якщо хочете повернутися в цей похмурий світ Remedy — зараз це можна зробити дешевше, ніж “подихати” біля продуктів в супермаркеті.