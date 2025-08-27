Новини Ігри 27.08.2025 comment views icon

Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19
Depositphotos

Steam віддає культовий горор-трилер буквально за копійки. Базова версія хіту коштує приблизно, як проїзд в автобусі.

Це психологічний трилер від студії Remedy, яка свого часу створила Max Payne — йдеться про Alan Wake. Першу частину в Steam наразі продають зі знижкою в -95%. Базова версія коштує всього ₴19, а повний комплект з DLC Alan Wake’s American Nightmare обійдеться на декілька гривень дорожче — ₴24. Разом з тим Control Ultimate Edition + Alan Wake Franchise Bundle зараз віддають за ₴104 (-90%).

Alan Wake вперше з’явилася ще у 2012 році й швидко завоювала статус культової гри. У центрі сюжету — письменник Алан Вейк, який приїжджає до тихого містечка Брайт-Фолс, щоб відпочити, але натомість потрапляє у кошмар, де його власні тексти оживають. Темрява навколо стає все більш реальною, а межа між вигадкою і дійсністю стирається з кожною сторінкою рукопису, яку він знаходить.

Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19
Алан Вейк в Брайт-Фолс / Remedy

У геймплеї чимало новаторських ідей для свого часу. Механіка використання світла й темряви змушує планувати свій захист від монстрів, а не просто бігти вперед із пістолетом. До цього додається атмосфера тривоги, а над тим, щоб зрозуміти увесь сюжет доведеться подумати. Не випадково у Steam гра має рейтинг 93% від гравців.

Для 2025 року безумовно графіка виглядає застарілою, але якщо ви не надто прискіпливий, то отримаєте задоволення від геймплею та історії. Перша частина і Control чудово розкривають історію світу та легко підводять гравця до популярної Alan Wake 2. А от сиквел, на жаль, власники ПК можуть знайти лише в Epic Games, де він коштує ₴1 238.

Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19Steam віддає культовий горор-трилер з 93% рейтингу всього за ₴19

В Alan Wake 2 герой буквально змінює сюжет у реальному часі, зіштовхується з альтернативними вимірами й переживає історію, яка нагадує дивний експеримент. Тож якщо хочете повернутися в цей похмурий світ Remedy — зараз це можна зробити дешевше, ніж “подихати” біля продуктів в супермаркеті.

Популярні новини

arrow left
arrow right
PS Store віддає дві культові трилогії ігор всього за $6 — вдесятеро менше від звичайної ціни
Guitar Hero на смітник? У Tony Hawk's Pro знайшли «знущальну» великодку, про яку не знав і сам розробник
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.3 — двері до центру Скадовська відчинено назавжди
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Elden Ring у 2D, де грають за фінального боса: в Steam вийшла гра The Dark Queen of Mortholme
"Каша з багів". Gears of War: Reloaded стартувала в Steam зі "скромним" рейтингом у 50%
S.T.A.L.K.E.R. 2 отримала патч 1.5.2 — більше жодних зачарованих дверей у центр Шевченка
Середній час гри в Baldur's Gate 3 склав «шокуючі» 62+ години, але 75% не пройшли її до кінця
У Steam стартував фестиваль перегонів — The Crew, Hot Wheels та інші зі знижками до 90%
Українська Disco Elysium про голоси в голові вийшла в ранньому доступі Steam
Destiny 2 роздає задарма усі платні DLC, випущені за останні 7 років
В мережу злили пролог Silent Hill F — 3 хвилини з Хінако у туманному місті та атмосферна музика
П’ять босів, знаки і мечі Геральта — Oblivion Remastered отримала мод розміром із DLC, натхненний The Witcher
15 хвилин геймплею Resident Evil Requiem: Грейс тікає від монстра-сталкера в занедбаній лікарні
У Steam стартував Фестиваль українських ігор — S.T.A.L.K.E.R. 2, Through the Nightmares та інші зі знижками до -90%
Автопілот в Cyberpunk 2077 працює на 3/10 — гравці скаржаться на аварії та хаос на дорогах
Джонні Кейдж із «Мортал Комбат 2» отримав сторінку на IMDb і «фальшивий» тизер бойовика із зіркою «Хлопаків»
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
GSC опублікувала туторіал по модам зброї в S.T.A.L.K.E.R. 2
В Epic Games Store роздають одну з найгарніших RPG 2021 року — з рейтингом 87%
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати