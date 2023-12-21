У Steam почався зимовий розпродаж та голосування за переможців Steam Awards 2023

Ось і Steam доєднався до різдвяного ігрового флешмобу зі знижками «на тисячі ігор» — чітко за графіком о 20:00 21 грудня Valve запустила традиційний зимовий розпродаж, який триватиме до 20:00 4 січня, та заразом відкрила голосування «Премію Steam», де гравці можуть віддати свої голоси за найкращі ігри 2023 року в 11 різних номінаціях.
Кожен такий розпродаж — хороша нагода пройтися списками бажань та поповнити бібліотеку найзаповітнішими тайтлами. І конкретно цей — не виняток: зі знижками можна взяти чимало ігор, включно з нашумілими релізами 2023 року. Якщо точніше, можна заощадити до 90% на дуже багато ігор та DLC. Усі знижки можна переглянути на головній сторінці розпродажу. Також принагідно нагадуємо про SteamDB, корисний інструмент для відстеження знижок, який пропонує чимало різних фільтрів для зручного пошуку. Вже за традицією зробили невеличку добірку з найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції. Якщо маєте, що додати чи дуже хочете поділитися власними рекомендаціями, ми не проти — ласкаво просимо у коментарі 😉
Добірка ігор зі знижками з новорічного розпродажу в Steam
- Starfield — 1 189₴ (-30%)
- Hogwarts Legacy — 799₴ (-50%)
- Lies of P — 1 300₴ (-20%)
- Cities: Skylines II — 1 097₴ (-10%)
- Elden Ring — 1 079₴ (-40%)
- Dead Space — 599₴ (-60%)
- Повне видання Cyberpunk 2077 — 935₴ (-43%)
- Baldur’s Gate 3 — 809₴ (-10%)
- Lords of the Fallen — 974₴ (35%)
- Grand Theft Auto V: Premium Edition — 310₴ (-63%)
- The Invincible — 359₴ (-20%)
- Diablo IV — 1 469₴ (-40%)
- Повне видання Red Dead Redemption 2 — 449₴ (-40%)
- Sifu — 284₴ (-50%)
- Crusader Kings III — 289₴ (-50%)
Великі різдвяні розпродажі ігор зараз також проходять в PS Store, Microsoft Store, Epic Games та GOG.
Голосування за номінантів «Премії Steam» 2023
На платформі також почалося голосування за улюблену гру в межах «Премії Steam» — мільйони гравців з усього світу номінували ігри найбільш гідні, на їхню думку, ігри на осінньому розпродажі, а організатори раніше звузили вибір до п’яти фіналістів у кожній категорії. Загалом 11 номінацій — цьогоріч додали оновлену номінацію для портативок під назвою «Найкраща гра на Steam Deck».Учасники голосування отримають особливу наліпку нагород Steam за кожен відданий голос. Valve оголосить переможців 2 січня о 20:00 за Києвом.
Вакансії
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Junior Media Planner/Digital Buying Coordinator Go Interactive, Віддалено
Senior Product UI/UX Designer Go Interactive, Віддалено
Всі номінанти на премію The Steam Awards 2023
«Гра року»
- Baldur’s Gate 3
- Resident Evil 4
- FC 24
- Hogwarts Legacy
- Lethal Company
«Гра року з ВР»
- Gorilla Tag
- Ghosts of Tabor
- I Expect You To Die 3: Cog in the Machine
- Labyrinthine
- F1 23
«Сродна праця»
- Dota 2
- Red Dead Redemption 2
- Rust
- Deep Rock Galactic
- Apex Legends
«Найкраща гра на Steam Deck»
- Hogwarts Legacy
- Brotato
- Dredge
- The Outlast Trials
- Diablo IV
«Ліпше з друзями»
- Sunkenland
- Sons Of The Forest
- Party Animals
- Warhammer 40,000: Darktide
- Lethal Company
«Неймовірний візуальний стиль»
- Cocoon
- Inward
- Atomic Heart
- Darkest Dungeon 2
- High on Life
«Найбільш інноваційний ігролад»
- Contraband Police
- Shadows of Doubt
- Starfield
- Remnant II
- Your Only Move Is HUSTLE
«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»
- Street Fighter 6
- Lords of the Fallen
- Sifu
- EA Sports FC 24
- Overwatch 2
«Найкращий саундтрек»
- Persona 5 Tactica
- Pizza Tower
- The Last of Us Part I
- Hi-Fi RUSH
- Chants of Sennaar
«Розкішний сюжет»
- Love is All Around
- Baldur’s Gate 3
- Star Wars Jedi: Survivor
- Resident Evil 4
- Lies of P
«Умощуйтеся зручніше»
- Cities: Skylines II
- Dave the Diver
- Coral Island
- Train Sim World 4
- Potion Craft: Alchemist Simulator