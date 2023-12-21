У Steam почався зимовий розпродаж та голосування за переможців Steam Awards 2023

Ось і Steam доєднався до різдвяного ігрового флешмобу зі знижками «на тисячі ігор» — чітко за графіком о 20:00 21 грудня Valve запустила традиційний зимовий розпродаж, який триватиме до 20:00 4 січня, та заразом відкрила голосування «Премію Steam», де гравці можуть віддати свої голоси за найкращі ігри 2023 року в 11 різних номінаціях.

Кожен такий розпродаж — хороша нагода пройтися списками бажань та поповнити бібліотеку найзаповітнішими тайтлами. І конкретно цей — не виняток: зі знижками можна взяти чимало ігор, включно з нашумілими релізами 2023 року. Якщо точніше, можна заощадити до 90% на дуже багато ігор та DLC. Усі знижки можна переглянути на головній сторінці розпродажу. Також принагідно нагадуємо про SteamDB, корисний інструмент для відстеження знижок, який пропонує чимало різних фільтрів для зручного пошуку. Вже за традицією зробили невеличку добірку з найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції. Якщо маєте, що додати чи дуже хочете поділитися власними рекомендаціями, ми не проти — ласкаво просимо у коментарі 😉

Добірка ігор зі знижками з новорічного розпродажу в Steam

Великі різдвяні розпродажі ігор зараз також проходять в PS Store, Microsoft Store, Epic Games та GOG.

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Голосування за номінантів «Премії Steam» 2023

На платформі також почалося голосування за улюблену гру в межах «Премії Steam» — мільйони гравців з усього світу номінували ігри найбільш гідні, на їхню думку, ігри на осінньому розпродажі, а організатори раніше звузили вибір до п’яти фіналістів у кожній категорії. Загалом 11 номінацій — цьогоріч додали оновлену номінацію для портативок під назвою «Найкраща гра на Steam Deck».Учасники голосування отримають особливу наліпку нагород Steam за кожен відданий голос. Valve оголосить переможців 2 січня о 20:00 за Києвом.

Всі номінанти на премію The Steam Awards 2023

«Гра року»

Baldur’s Gate 3

Resident Evil 4

FC 24

Hogwarts Legacy

Lethal Company

«Гра року з ВР»

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Gorilla Tag

Ghosts of Tabor

I Expect You To Die 3: Cog in the Machine

Labyrinthine

F1 23

«Сродна праця»

Dota 2

Red Dead Redemption 2

Rust

Deep Rock Galactic

Apex Legends

«Найкраща гра на Steam Deck»

Hogwarts Legacy

Brotato

Dredge

The Outlast Trials

Diablo IV

«Ліпше з друзями»

Sunkenland

Sons Of The Forest

Party Animals

Warhammer 40,000: Darktide

Lethal Company

«Неймовірний візуальний стиль»

Cocoon

Inward

Atomic Heart

Darkest Dungeon 2

High on Life

«Найбільш інноваційний ігролад»

Contraband Police

Shadows of Doubt

Starfield

Remnant II

Your Only Move Is HUSTLE

«Найліпша гра, в якій ви пасете задніх»

Street Fighter 6

Lords of the Fallen

Sifu

EA Sports FC 24

Overwatch 2

«Найкращий саундтрек»

Persona 5 Tactica

Pizza Tower

The Last of Us Part I

Hi-Fi RUSH

Chants of Sennaar

«Розкішний сюжет»

Love is All Around

Baldur’s Gate 3

Star Wars Jedi: Survivor

Resident Evil 4

Lies of P

«Умощуйтеся зручніше»