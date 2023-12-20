Новини Ігри 20.12.2023 о 10:04 comment views icon

В PS Store почався новорічний розпродаж — зі знижками на Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3 та ще понад 4500 ігор PS4 та PS5

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Володимир Скрипін

Заступник головного редактора, керівник відділу новин

19 грудня в онлайн-магазині PS Store стартував великий новорічний розпродаж, в межах якого знижки отримали найгучніші релізи 2023 року, як-от Baldur’s Gate 3 та Alan Wake 2. Загалом понад 4500 ігор та DLC для PS4 та PS5 пропонуються зі знижками до 75%: на окремі ігри знижки встановлені до 6 січня, тоді як на решту — до 18 січня.

Як завжди, в PS Store є окрема сторінка розпродажу, де зібрані всі ігри, що отримали знижки цього разу. А ми своєю чергою вже за традицією відібрали деякі найбільш (суб’єктивно) цікаві пропозиції. Також нагадуємо про сайт psprices, який дозволяє легко відстежувати знижки на ігри та має чимало різних фільтрів для зручного пошуку.

Добірка ігор зі знижками з новорічного розпродажу в PS Store

Днями новорічний розпродаж в Microsoft Store, на якому українці з аргентинською пропискою на Xbox особливо ні в чому собі не відмовляли насамперед завдяки низькому курсу песо. А вже завтра стартує щорічний розпродаж в Steam та голосування за улюблену гру на Steam Awards.

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