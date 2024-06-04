Stinger, Javelin, NLAW: Logics7 створила понад 30 симуляторів зброї для підготовки ЗСУ

Українська компанія Logics7 створила понад 30 видів симуляторів різноманітної зброї, які необхідні для підготовки ЗСУ.

До цього переліку входять симулятори такої популярної зброї як Stinger, Javelin, Browning M2.

Нові технології дозволяють тренувати українських бійців досить швидко та ефективно без витрати боєкомплекту.

«Ми подбали про те, щоб симулятори повністю відповідали характеристикам тих видів зброї, роботу котрих вони відтворюють», – зазначили розробники.

Програмне забезпечення відтворює математику та балістику певного виду озброєння, також враховані похибки на вітер та погодні умови.

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Як йдеться в матеріалі Мілітарного, універсальна тренінгова система UNITS від компанії враховує:

всі можливі сценарії бойових ситуацій;

пори року;

погодні умови;

віддачу зброї;

інші фактори.

На тренажерах вже встигло потренуватися багато українських військовослужбовців, і у компанії планують виходити на міжнародний ринок.

Роботу над стрілецькими симуляторами у компанії завершили ще до повномасштабного вторгнення.

З початку великої війни на запит військовослужбовців команда почала розробку більш важкого озброєння.

Повноцінний симулятор шведсько-британського протитанкового комплексу NLAW вони розробили майже за місяць.

Курс-професія "Data Scientist" від robot_dreams. Опануйте професію дата-саєнтиста з нуля та беріть участь у будь-якій справі: від розробки підходів для розв’язання завдань бізнесу до пошуку інсайтів для розвитку продуктів. Детальніше про навчання

Зараз у команди доволі великий арсенал модулів зброї – це понад 30 позицій. До списку входить стрілецька зброя, гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, переносні зенітно-ракетні комплекси, протитанкові керовані ракети.