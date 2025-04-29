Стівен Спілберг назвав найкращий американський фільм всіх часів: «Переосмислив канони»

Стівен Спілберг / Depositphotos

Триразовий лауреат «Оскара» Стівен Спілберг, який нині вважається найкасовішим режисером в історії світового кінематографа, має досить великий «послужний» список робіт, серед яких «Список Шиндлера», «Парк юрського періоду» та «Назад у майбутнє», однак звання найкращого американського фільму всіх часів він відводить проєкту свого колеги Френсіса Форда Копполи.

Цієї суботи Спілберг вручив Копполі 50-ту нагороду AFI Life Achievement Award, і серед іншого згадав свої емоції від перегляду його робіт, де визнав «Хрещеного батька» найкращим американським фільмом всіх часів. Цікаво, що Стівен неодноразово згадував кримінальну драму у своїх інтерв’ю, називаючи її «квінтесенцією кінематографа», але вперше визнав її найкращою.

«Для мене “Хрещений батько” — найкращий американський фільм усіх часів. Ти взяв те, що було раніше, і переосмислив канон американського кіно, і таким чином надихнув покоління оповідачів, які хочуть, щоб ти пишався своєю роботою, і пишався нашою роботою», — заявив Спілберг під час виступу (через Variety).

Кримінальна драма «Хрещений батько», випущена у 1972 році, залучила на головні ролі Марлона Брандо й Аль Пачіно, зосередившись на історії кримінального клану Корлеоне. Коппола писав сценарій разом з Маріо П’юзо, автором оригінального роману 1969 року.

Багато хто вважає екранізацію одним із найкращих гангстерських фільмів усіх часів, хоча з цим званням цілком може посперечатися його пряме продовження 1974 року. З триквелом, на жаль, ситуація була іншою і дехто взагалі сумнівався в доцільності його існування, хоча і після цього чутки про четвертий фільм продовжували з’являтися час від часу. Після смерті П’юзо у 1999 році, Френсіс Форд Коппола вирішив не знімати четвертий фільм, хоча вже у 2020 році Paramount заявила, що «Хрещений батько 4» є «можливим». З того часу оновлень не було.

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Тим часом остання робота Копполи лишається далекою від визнання — науково-фантастичний фільм «Мегалополіс» з Адамом Драйвером в головній ролі рознесли, як критики, так і глядачі з 45% і 35% рейтингу на Rotten Tomatoes відповідно. Стрічка зібрала в прокаті лише $14,3 млн за бюджету в $120 млн. Однак сам режисер оцінив своє творіння у 5 зірок на Letterboxd.