«Шедевр, не менше». Френсіс Коппола оцінив «Мегалополіс» у 5 зірок на Letterboxd

Режисер «Мегалополісу» Френсіс Коппола напередодні прем’єри оцінив власний фільм у 5 зірок на Letterboxd — соцмережі для створення списків кіно, журналів переглядів та рецензій.

Це найвища можлива оцінка, тож режисер, схоже, дійсно вважає «Мегалополіс» шедевром. Подібні бали отримав і фільм онуки Френсіса Джії Копполи. Загалом, це єдині стрічки, які Коппола оцінив на Letterboxd.

Сам «Мегалополіс», ідею якого режисер виношував понад 40 років, дебютує в Україні 26 вересня. Однак ще до офіційної світової прем’єри фільм втрапив у скандал — в одному з трейлерів показали фейкові цитати критиків, які один зі співробітників згенерував за допомогою ШІ. Також ЗМІ писали про ймовірне домагання Копполи до стажистки, і нині режисер подав до суду, звинувачуючи журналістів у наклепі.

«Мегалополіс» — це епічна байка Стародавнього Риму, дія якої перенесена у сучасну Америку. Нещасний випадок знищує мегалополіс Новий Рим, а архітектор Цезар Катіліна (Адам Драйвер), наділений можливістю зупиняти час, намагається збудувати утопічне місто з нуля.

Також у фільмі зіграли Шая ЛаБаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж», «Гра престолів»), Обрі Плаза («Білий лотос»), Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу»), Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Вік»), Джейсон Шварцман («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»), Джон Войт та Дастін Гоффман.

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Повідомлялось, що Коппола повністю самостійно фінансує фільм, який обійшовся не менш ніж у $120 млн.