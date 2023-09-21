Новини Кіно 21.09.2023 о 16:21

Страйки — все? Керівники Warner Bros., Disney та Netflix розпочали перемовини зі сценаристами

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Гільдія письменників Америки (WGA) та Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP) погодили наступну зустріч, яка може врешті-решт завершитись угодою та розблокувати роботу Голлівуду.

Ведучий CNBC Девід Фабер, посилаючись на людей, близьких до перемовин, заявив, що сторони «сподіваються» досягти нової угоди вже у четвер.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end.

— David Faber (@davidfaber) September 21, 2023

Страйки сценаристів стартували у травні, а у середині липня до них приєдналися актори — це перші за останні 60 років подвійні протести в Голлівуді. Претензії в дечому були схожими й стосувалися виплат й потенційного використання штучного інтелекту в розважальному бізнесі (акторам, наприклад, пропонували разову платню за довічне володіння їхніми ШІ-копіями)

Раніше Deadline повідомляв, що обидві організації мають зустрітися у середу. Згодом вони оприлюднили спільну заяву, що бесіда таки відбулася і продовжиться завтра. За словами Фабера, якщо домовленості все-таки не досягнуть, то страйки продовжаться щонайменше до наступного року.

Повідомляється, що на зустрічі в середу були присутні генеральний директор Netflix Тед Сарандос, генеральний директор Disney Боб Айгер, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав, головний директор із контенту Universal Донна Ленглі, а також головний переговорник WGA та президент AMPTP.

Раніше цього місяця Warner Bros. Discovery розрахувала, що втратить близько $500 млн цього року через страйки, а Disney перенесла графіки виходу своїх фільмів в очікуванні тривалих протестів. 

Дописи
І знову Маск: друге камео у Cyberpunk 2077
Страйки — все? Керівники Warner Bros., Disney та Netflix розпочали перемовини зі сценаристами
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png

Asyris

Головний Модератор Блогів

Тим часом акторська профспілка SAG-AFTRA думає, чи розпочинати страйки проти ігрових студій — голосування призначене на понеділок, 25 вересня.

Завантаження коментарів...

Нові тексти

Дописи
І знову Маск: друге камео у Cyberpunk 2077
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/05/asyris-96x96.png

Asyris

Головний Модератор Блогів

Дописи
Мій ТОП ігр на ПК про «живих мерців» і «коротко» про жанр
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/09/ledifen-gordonfreeman-finale-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

Дописи
Огляд ноутбука HP EliteBook 650 G10 Silver
https://secure.gravatar.com/avatar/c1c098e5869ac854eea333caef345c56?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/c1c098e5869ac854eea333caef345c56?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Straume23

автор

Загрузити ще
grill-logo

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати