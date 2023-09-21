Страйки — все? Керівники Warner Bros., Disney та Netflix розпочали перемовини зі сценаристами

Гільдія письменників Америки (WGA) та Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP) погодили наступну зустріч, яка може врешті-решт завершитись угодою та розблокувати роботу Голлівуду.

Ведучий CNBC Девід Фабер, посилаючись на людей, близьких до перемовин, заявив, що сторони «сподіваються» досягти нової угоди вже у четвер.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end. — David Faber (@davidfaber) September 21, 2023

Страйки сценаристів стартували у травні, а у середині липня до них приєдналися актори — це перші за останні 60 років подвійні протести в Голлівуді. Претензії в дечому були схожими й стосувалися виплат й потенційного використання штучного інтелекту в розважальному бізнесі (акторам, наприклад, пропонували разову платню за довічне володіння їхніми ШІ-копіями)

Раніше Deadline повідомляв, що обидві організації мають зустрітися у середу. Згодом вони оприлюднили спільну заяву, що бесіда таки відбулася і продовжиться завтра. За словами Фабера, якщо домовленості все-таки не досягнуть, то страйки продовжаться щонайменше до наступного року.

Повідомляється, що на зустрічі в середу були присутні генеральний директор Netflix Тед Сарандос, генеральний директор Disney Боб Айгер, генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав, головний директор із контенту Universal Донна Ленглі, а також головний переговорник WGA та президент AMPTP.

Раніше цього місяця Warner Bros. Discovery розрахувала, що втратить близько $500 млн цього року через страйки, а Disney перенесла графіки виходу своїх фільмів в очікуванні тривалих протестів.

Тим часом акторська профспілка SAG-AFTRA думає, чи розпочинати страйки проти ігрових студій — голосування призначене на понеділок, 25 вересня.