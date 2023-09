Страйки — все? Керівники Warner Bros., Disney та Netflix розпочали перемовини зі сценаристами

Гільдія письменників Америки (WGA) та Альянс виробників кіно і телебачення (AMPTP) погодили наступну зустріч, яка може врешті-решт завершитись угодою та розблокувати роботу Голлівуду.

Ведучий CNBC Девід Фабер, посилаючись на людей, близьких до перемовин, заявив, що сторони «сподіваються» досягти нової угоди вже у четвер.

After face to face meeting today, writers and producers near agreement to end WGA strike. Met today and hope to finalize deal tomorrow, according to people close to the negotiations, who, while optimistic, warn that without deal tomorrow strike likely continues through year end.

— David Faber (@davidfaber) September 21, 2023