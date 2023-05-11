Studio Bot — новий ШІ-помічник Google для розробників Android, який допоможе з написанням та оптимізацією коду

Під час Google I/O компанія оголосила про запуск інструменту для кодування на основі ШІ для розробників Android під назвою Studio Bot – він допоможе створювати програми, генеруючи код, виправляючи помилки та відповідаючи на запитання про ОС.

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Studio Bot побудований на Codey – новій базовій моделі кодування Google, яка походить від оновленої PaLM 2 (великої мовної моделі компанії нового покоління). Бот підтримує мови програмування Kotlin і Java, та розміщуватиметься безпосередньо на панелі інструментів Android Studio. Google зазначає, що розробникам не потрібно ділитися своїм вихідним кодом, щоб використовувати Studio Bot, однак компанія отримуватиме дані про розмови, які вони ведуть з інструментом.

Основний інтерфейс для взаємодії з Studio Bot – вікно чату, де можна ставити запитання або просити написати код, який можна перенести у відкритий редактор одним натисканням. В окремих темах Studio Bot запропонує відкрити сторінку документації з додатковою інформацією. Також можна попросити бота знайти й усунути помилки в коді.

Навчання бота ще триває, і наразі він доступний лише для розробників у США через канал Canary. Жодної інформації про глобальний випуск не надали.

Studio Bot – це логічне продовження ініціатив компанії для полегшення процесу кодування. Після того, як чатбот Bard з’явився у ранньому доступі, Google поступово оновлювала його новими функціями, зокрема й тими, що допомагають генерувати, налагоджувати та пояснювати рядки коду.

На початку року Microsoft випустила помічника, схожого на ChatGPT, для GitHub Copilot, а Amazon минулого місяця надала розробникам безплатний доступ до CodeWhisperer.