Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam

METAL EDEN / Reikon Games

На ПК та консолях вийшла гра, яку встигли назвати сумішшю Doom і Ghostrunner. Після релізу польський шутер швидко зібрав 95% схвальних відгуків у Steam.

Йдеться про METAL EDEN — Sci-Fi шутер від Reikon Games, авторів кіберакшена RUINER. Студію створили колишні розробники з CD Projekt Red та Techland. Тайтл кидає гравця в антиутопічний світ, де доведеться воювати з арміями машин і використовувати їхні енергетичні ядра. Це ядро можна використовувати як гранату або поглинути, щоб підлікуватися та отримати сильний удар по броні.

Сюжет у Metal Eden подається через голос ШІ на ім’я Архітектор, який розповідає про занепад людства й роль гравця в антиутопічному майбутньому. Гравці досліджують індустріальну планету Мебіус та розкривають її таємниці з не надто зрозумілих причин.

“Doom, Ghostrunner, Cyberpunk, Ghost in the Shell, трохи Matrix — тут стільки джерел натхнення. У художньому стилі та візуалі стільки шарів, а основний геймплей — це точно сучасний boomer shooter. Якщо тобі подобаються відсилання до всього sci-fi і стрілянина середньої або високої швидкості — це, мабуть, саме воно, упаковане в 20 ГБ. Я пограв лише трохи, але насолоджуюсь кожною секундою”, — пишуть у відгуках.

Геймплеєм шутер Metal Eden найближчий до Doom Eternal, але з великим акцентом у наукову фантастику. Головна героїня Аска використовує швидкі перестрілки та важке озброєння, а також паркур у стилі Ghostrunner та Titanfall. Вона може бігати по стінах і використовувати реактивний ранець. Зброя класична — дробовики, автомати та пістолети — має власні дерева прокачування, так само як і сам персонаж.

Sci-Fi шутер METAL EDEN вже доступний у Steam, а також на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Гра коштує ₴1 066 (до 9 вересня ₴959).