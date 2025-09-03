Новини Ігри 03.09.2025 comment views icon

Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam
METAL EDEN / Reikon Games

На ПК та консолях вийшла гра, яку встигли назвати сумішшю Doom і Ghostrunner. Після релізу польський шутер швидко зібрав 95% схвальних відгуків у Steam.

Йдеться про METAL EDEN — Sci-Fi шутер від Reikon Games, авторів кіберакшена RUINER. Студію створили колишні розробники з CD Projekt Red та Techland. Тайтл кидає гравця в антиутопічний світ, де доведеться воювати з арміями машин і використовувати їхні енергетичні ядра. Це ядро можна використовувати як гранату або поглинути, щоб підлікуватися та отримати сильний удар по броні.

Сюжет у Metal Eden подається через голос ШІ на ім’я Архітектор, який розповідає про занепад людства й роль гравця в антиутопічному майбутньому. Гравці досліджують індустріальну планету Мебіус та розкривають її таємниці з не надто зрозумілих причин.

“Doom, Ghostrunner, Cyberpunk, Ghost in the Shell, трохи Matrix — тут стільки джерел натхнення. У художньому стилі та візуалі стільки шарів, а основний геймплей — це точно сучасний boomer shooter. Якщо тобі подобаються відсилання до всього sci-fi і стрілянина середньої або високої швидкості — це, мабуть, саме воно, упаковане в 20 ГБ. Я пограв лише трохи, але насолоджуюсь кожною секундою”, — пишуть у відгуках.

Геймплеєм шутер Metal Eden найближчий до Doom Eternal, але з великим акцентом у наукову фантастику. Головна героїня Аска використовує швидкі перестрілки та важке озброєння, а також паркур у стилі Ghostrunner та Titanfall. Вона може бігати по стінах і використовувати реактивний ранець. Зброя класична — дробовики, автомати та пістолети — має власні дерева прокачування, так само як і сам персонаж.

Суміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у SteamСуміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у SteamСуміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у SteamСуміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у SteamСуміш Doom і Ghostrunner: на ПК і консолях вийшов новий Sci-Fi шутер з 95% рейтингу у Steam

Sci-Fi шутер METAL EDEN вже доступний у Steam, а також на PlayStation 5 та Xbox Series X|S. Гра коштує ₴1 066 (до 9 вересня ₴959).

Популярні новини

arrow left
arrow right
Збройні сили України зʼявляться в тактичному шутері Squad
Геймер награв 35 000 годин в Ark: Survival Evolved і лишив негативний відгук у Steam: «Поверніть мої гроші!»
Bethesda розробляє одразу кілька нових ігор Fallout — одна з них «та сама»
Ігровий "детектив" виявив, що GTA 5 порушує дорожні правила Каліфорнії
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
Перші реакції на Silent Hill f після 5 годин гри — гідні графіка і сюжет, але "дивна" бойова система
Виживання в S.T.A.L.K.E.R. 2? В GSC натякають на більш хардкорний режим
Стартувало передзавантаження бети Battlefield 6 — до 39,3 ГБ на різних платформах
GSC вже активно розробляє два DLC до S.T.A.L.K.E.R. 2
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Гравець випадково пройшов Cyberpunk 2077 без покращень кіберімплантів
Творці 007 First Light розкрили єдину річ, яку MGM заборонила робити з Бондом
У Steam стартував фестиваль "стрілянок" від третьої особи — Tom Clancy’s, Uncharted та інші зі знижками до -90%
Epic Games безплатно роздає Civilization 6 Platinum Edition — стратегія вартістю понад ₴1000
Працює з ліжка, а в перервах — дайвінг: бос Valve розкрив свій розпорядок дня
Юні геймери «зламують» систему перевірки віку обличчям Сема із Death Stranding
Сатира із реального життя: вийшла гра One Man's Trash про чоловіка, що викинув 7500 біткоїнів на смітник
Президент Nintendo: якщо в батьків немає грошей на Switch 2, діти можуть грати з Mario деінде
Нова RPG від творців Witcher 3 дозволить одразу перейти до фінального боса
Бета Battlefield 6 встановила рекорд серії в Steam з піком 520 000 гравців
Геймплей пригодницької гри The Lost Heaven: як The Last of Us, але в Китаї і з роботами
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати