«Супермен» Джеймса Ганна — перший погляд на Дівчину-Яструба, Містера Террифіка та Зеленого Ліхтаря

Знімання нового «Супермена» переїхали з Норвегії в Огайо, де зазнімкували ще кілька відомих персонажів у виконанні нових акторів.

Знімки, які опублікував Cleveland.com, пропонують перший погляд на Нейтана Філліона в ролі Зеленого Ліхтаря, Ізабелу Мерсед в ролі Дівчини-Яструба та Еді Гатегі в ролі Містера Террифіка. Сцена показує епізод, де сам Супермен (Девід Коренсвет) рятує дитину.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG

— clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024