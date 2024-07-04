«Супермен» Джеймса Ганна — перший погляд на Дівчину-Яструба, Містера Террифіка та Зеленого Ліхтаря

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Знімання нового «Супермена» переїхали з Норвегії в Огайо, де зазнімкували ще кілька відомих персонажів у виконанні нових акторів.

Знімки, які опублікував Cleveland.com, пропонують перший погляд на Нейтана Філліона в ролі Зеленого Ліхтаря, Ізабелу Мерсед в ролі Дівчини-Яструба та Еді Гатегі в ролі Містера Террифіка. Сцена показує епізод, де сам Супермен (Девід Коренсвет) рятує дитину.

FIRST LOOK SPOILER ALERT: The Green Lantern (Nathan Fillion) joins Mr. Terrific (Edi Gathegi), Hawkgirl (Isabela Merced) and Superman (David Corenswet) for a high-flying scene in downtown Cleveland. Photos: John Kuntz, https://t.co/WLnOBQdLss pic.twitter.com/vvcXtuBIWG — clevelanddotcom (@clevelanddotcom) July 3, 2024

Як повідомлялось раніше, роль Лоїс Лейн взяла на себе Рейчел Броснаген («Дивовижна місис Мейзел»), а лиходія Лекса Лютора зіграє Ніколас Голт («Велика»), який, до речі, початково пробувався на роль Кларка Кента. Решта акторського складу включатиме Марію Габріелу де Фарію в ролі Інженера, Скайлера Джізондо у ролі Джиммі Олсена, Сару Сампайо у ролі Єви Тешмахер, Теренс Розмар у ролі Отіса та Ентоні Керрігана у ролі Метаморфо.

Також у фільмі з’явиться син Крістофера Ріва, який грав Кларка Кента у 1978 році — у ролі телерепортера. Ймовірно ми побачимо й нову Супердівчину у виконанні ‎зірки «‎Дому дракона» Міллі Алкок.

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«Супермен», раніше відомий як «Супермен: Спадщина» — перший фільм у новій версії кіновсесвіту DCU Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. Ганн керує знімальним процесом за власним сценарієм, який зосередиться на історії юного Супермена.

Новий «Супермен» дебютує в кінотеатрах 11 липня 2025 року.

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