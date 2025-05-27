Новини Кіно 27.05.2025 о 14:43 comment views icon

Супермен з’явиться у «Миротворці»? DC обіцяє «грандіозне» камео в 2-му сезоні і ветерана «Загону самогубців» — нові кадри та деталі сюжету

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Супермен з’явиться у «Миротворці»? DC обіцяє «грандіозне» камео в 2-му сезоні і ветерана «Загону самогубців» — нові кадри та деталі сюжету
DC

До дебюту другого сезону «Миротворця» лишилось менше трьох місяців, тож DC взялася за активний маркетинг шоу — з останнього нам запропонували кілька нових кадрів, натяк на «велике камео» і інформацію про те, що історія буде пов’язана безпосередньо з подіями нового фільму про Супермена.

Навряд інформацію про те, що Майкл Рукер (Савант у «Загоні самогубців») з’явиться у «Миротворці» можна вважати спойлером, оскільки це офіційна заява DC — на цей раз актор з’явиться у всесвіті як мисливець на орлів Ред Сент-Вайлд, що полює на вірного помічника Крістофера Сміта і власне Миротворця (Джон Сіна) Іглі.

Персонажа можна детальніше роздивитись на кадрах, наданих Entertainment Weekly — поряд з самим Сіною, Дженніфер Голланд (Емілія Гаркорт), Фредді Стромою (Едріан Чейз / Вігілант), Стівом Ейджі  (Джон Економос) та Даніель Брукс (Леоте Адебайо).

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Перший сезон «Миротворця» дебютував ще у 2022 році, тоді як другий, дія якого відбувається приблизно через два роки, стане першим «живим» серіальним проєктом в оновленому Джеймсом Ганном кіновсесвіті DCU. Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон продовжує історію Кріса Сміта / Миротворця, супергероя-месника, який намагається примирити своє минуле з новознайденим почуттям мети, «продовжуючи надирати праведним лиходіям дупу у своєму хибному прагненні до миру за будь-яку ціну».

«У багатьох аспектах Миротворець дуже змінився цього сезону. Він став набагато м’якшим хлопцем, набагато приємнішим, він менше зухвалий, менш надокучливий та менш агресивний. Він змінився. Тому Ленгстон ФлеріВедучий і коментатор подій, які відбуваються навколо діяльності Миротворця. насправді багато в чому поводиться як повний мудак, так само як і Миротворець [минулого сезону]. Він дуже політично некоректний мудак протягом більшої частини сезону, а також неймовірно кумедний хлопець», — розповів Ганн в інтерв’ю EW.

Ганн додав, що розробляв сезон «по ходу» поряд з іншими проєктами DC, тому він «дуже тісно пов’язаний із Суперменом і з тим, що буде після нього», а також подражнив дійсно велике камео наприкінці — можна припустити, що це і буде сама Людина зі сталі у виконанні Девіда Коренсвета.

Другий сезон «Миротворця» дебютує на стримінгу Max 21 серпня (трохи більше, ніж за місцяь після виходу «Супермена» 11 липня), утім лише з одним епізодом — решта виходитимуть щотижня.

Трейлер 2 сезону «Миротворця» — новий член команди, кишенькові світи та натяк на Лігу Справедливості

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