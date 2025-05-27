Супермен з’явиться у «Миротворці»? DC обіцяє «грандіозне» камео в 2-му сезоні і ветерана «Загону самогубців» — нові кадри та деталі сюжету

DC

До дебюту другого сезону «Миротворця» лишилось менше трьох місяців, тож DC взялася за активний маркетинг шоу — з останнього нам запропонували кілька нових кадрів, натяк на «велике камео» і інформацію про те, що історія буде пов’язана безпосередньо з подіями нового фільму про Супермена.

Навряд інформацію про те, що Майкл Рукер (Савант у «Загоні самогубців») з’явиться у «Миротворці» можна вважати спойлером, оскільки це офіційна заява DC — на цей раз актор з’явиться у всесвіті як мисливець на орлів Ред Сент-Вайлд, що полює на вірного помічника Крістофера Сміта і власне Миротворця (Джон Сіна) Іглі.

Персонажа можна детальніше роздивитись на кадрах, наданих Entertainment Weekly — поряд з самим Сіною, Дженніфер Голланд (Емілія Гаркорт), Фредді Стромою (Едріан Чейз / Вігілант), Стівом Ейджі (Джон Економос) та Даніель Брукс (Леоте Адебайо).

Перший сезон «Миротворця» дебютував ще у 2022 році, тоді як другий, дія якого відбувається приблизно через два роки, стане першим «живим» серіальним проєктом в оновленому Джеймсом Ганном кіновсесвіті DCU. Згідно з офіційним синопсисом, новий сезон продовжує історію Кріса Сміта / Миротворця, супергероя-месника, який намагається примирити своє минуле з новознайденим почуттям мети, «продовжуючи надирати праведним лиходіям дупу у своєму хибному прагненні до миру за будь-яку ціну».

«У багатьох аспектах Миротворець дуже змінився цього сезону. Він став набагато м’якшим хлопцем, набагато приємнішим, він менше зухвалий, менш надокучливий та менш агресивний. Він змінився. Тому Ленгстон Флері Ведучий і коментатор подій, які відбуваються навколо діяльності Миротворця. насправді багато в чому поводиться як повний мудак, так само як і Миротворець [минулого сезону]. Він дуже політично некоректний мудак протягом більшої частини сезону, а також неймовірно кумедний хлопець», — розповів Ганн в інтерв’ю EW.

Ганн додав, що розробляв сезон «по ходу» поряд з іншими проєктами DC, тому він «дуже тісно пов’язаний із Суперменом і з тим, що буде після нього», а також подражнив дійсно велике камео наприкінці — можна припустити, що це і буде сама Людина зі сталі у виконанні Девіда Коренсвета.

Другий сезон «Миротворця» дебютує на стримінгу Max 21 серпня (трохи більше, ніж за місцяь після виходу «Супермена» 11 липня), утім лише з одним епізодом — решта виходитимуть щотижня.