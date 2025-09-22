Новини Пристрої 22.09.2025 comment views icon

Суперник Nokia 3310? Apple iPhone Air витримав тиск у 100 кг — ледь тріснув, але лишався робочим

Маргарита Юзяк

Тріснутий корпус iPhone Air після тиску в майже 100 кг / Apple & JerryRigEverything

Найтонший iPhone Air, схоже, стане справжньою “цеглиною” — блогеру вдалося зламати дисплей смартфона лише завдяки пресу із датчиком сили з тиском під 100 кг.

Зак Нельсон з JerryRigEverything виклав відео, де перевірив новинку Apple на спеціальному обладнанні. Результати виявилися значно кращими, ніж здавалося з огляду на те, що товщина смартфона всього 5,6 мм. Неочікувано, але “родзинка” iPhone Air не стала слабким місцем.

Під час тесту на вигин блогер використав в експерименті прес із датчиком сили, який поступово збільшував тиск на титановий корпус телефону. Ґаджет залишався цілим аж до тиску у 216 фунтів, що еквівалентно 97,8 кг. Лише після подолання цієї позначки дисплей тріснув, але сам смартфон продовжував працювати.

Шалена спроба зламати iPhone Air / Apple & JerryRigEverything

Зазначимо, що Apple застосувала титановий корпус саме для підвищення міцності, що компанії дійсно вдалося. Телефону вдалося зберегти свою форму навіть після навмисного згинання, як перевіряли журналісти та пересічні користувачі. Зокрема і цей блогер спробував пошкодити iPhone Air без обладнання, але зламати його не вдалося.

Додатково блогер взяв сталеві ланцюги та кранові ваги, яким вдалося завдати шкоди смартфона лише після порогу в майже 100 кг. І тут одразу вкажемо важливий момент: сила натискання була зосереджена на одній точці, тоді як у реальних умовах тиск завжди розподіляється рівномірно. Поки кажуть, що звичайним користувачам нема чого боятися, а дізнатися, чи це правда зможемо лише після того, коли почнуться скарги. Або навпаки, якщо їх не буде.

Спроба прогнути корпус iPhone Air руками / Apple & JerryRigEverything

Apple раніше демонструвала гнучкість iPhone Air на презентаціях. Тест JerryRigEverything підтвердив ці заяви — пристрій витримує екстремальні навантаження й залишається функціональним. Тож нам залишається надалі кепкувати з того, якими функціями довелося пожертвувати на користь тонкого корпусу, і MagSafe, котрий виявився просто батареєю від телефона, що не заряджає навіть на 100%. Ще доволі “неприємний” сюрприз — конденсат в камері. 

Наразі в Україні відкрито передзамовлення нової лінійки iPhone Air — ціни стартують від майже 47 тис. гривень.

