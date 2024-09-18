Сувої повертаються: цьогоріч Samsung представить смартфон з дисплеєм, що згортається

Про розробку смартфона Samsung, який згортається, писали ще минулого року — але без жодної конкретики. Зараз відоме не тільки «вікно» випуску, але й деякі деталі.

За даними The Elec, Samsung випустить смартфон з дисплеєм, схожим на сувій до 2025 року. Видання стверджує, що розмір розгорнутого екрана новинки становить 12,4” — більше, ніж 10,2” у Huawei Mate XT, який вийшов нещодавно та складається з трьох частин.

Швидше за все, це той самий 12,4-дюймовий рухомий екран, який Samsung Display представила на події SID Display Week 2024. Крім того, у звіті йдеться, що телефон матиме камеру під дисплеєм.

Якщо терміни збудуться, смартфон Samsung стане першим у світі зі скручуваним дисплеєм. Попередньо, жоден інший бренд не випустить телефон у такому формфакторі принаймні до 2025 року. До ймовірного запуску залишився менше ніж рік, тож якщо він дійсно готується, слід очікувати більше витоків найближчим часом.

Минулого року ми писали про розробку Samsung Display технології гнучких дисплеїв Rollable Flex. Компанія змогла розмістити всі необхідні компоненти у компактному формфакторі. Дисплеї на базі технології Rollable Flex можна розгорнути з 49 мм до 254,4 мм – більш ніж у 5 разів.

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Джерело: SamMobile

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