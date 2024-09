Сиквел Ghost of Tsushima, DLC до Alan Wake 2 й Astro Bot: найцікавіше з презентації State of Play

Sony провела масштабну презентацію State of Play вночі 25 вересня. Під час стріму глядачам продемонстрували майже два десятки ігрових проєктів. Ми обрали найцікавіше.

Ghost of Yotei

Ключовою подією презентації став анонс майбутнього проєкту від розробників Sucker Punch Productions. Їхня нова гра, Ghost of Yotei, продовжить історію Ghost of Tsushima. Ghost of Yotei перенесе гравців на острів Хоккайдо, до підніжжя гори Йотей. Головна героїня, Ацу, подорожуватиме дикими землями у супроводі загадкового вовка-компаньйона. Орієнтовно реліз заплановано на 2025 рік.

Alan Wake II: The Lake House

Друге розширення для гри від Remedy Entertainment з’явиться восени. Доповнення отримало назву Lake House. Точну дату виходу розробники обіцяють повідомити найближчим часом.

Dragon Age: The Veilguard

Новий геймплейний трейлер Dragon Age 4. Реліз гри запланований на 31 жовтня.

Astro Bot

Восени на гравців Astro Bot чекає приємний сюрприз – масштабне безплатне оновлення. Воно збагатить гру новими локаціями для дослідження та додатковими ботами.

Palworld

Анонсували вихід Palworld на PlayStation 5. Реліз гри вже сьогодні.

Horizon Zero Dawn Remastered

Оновлена версія Horizon Zero Dawn вийде 31 жовтня. Власники оригінальної гри на PlayStation або ПК зможуть оновитися до ремастеру за $9,99.

The Midnight Walk

Горор із незвичайною естетикою з’явиться на платформах PS5 та PS VR2. Проєкт створюють розробники гри Lost in Random. Вихід заплановано на весну 2025 року.

Hell is Us

Вперше показали ігровий трейлер пригодницької гри, події якої розгортаються у країні, спустошеній війною. Вихід заплановано на 2025 рік. Над проєктом працює Джонатан Жак-Бельте, відомий своєю роботою над Deus Ex: Human Revolution та Mankind Divided.

Stellar Blade

Stellar Blade отримає кросовер з Nier: Automata у новому DLC, і фоторежим. Точна дата поки невідома, однак обидва доповнення вийдуть цього року.

Metro: Awakening

Metro Awakening — це нова VR-гра з серії Metro, що пропонує гравцям сюжетну пригоду від першої особи. Вона поєднує в собі атмосферні дослідження, елементи стелсу та інтенсивні бойові сцени, обіцяючи стати найзахопливішим досвідом у всій франшизі. Вийде 7 листопада 2024 для PS5 та PS VR2.

Monster Hunter Wilds

Компанія Capcom оголосила, що гра побачить світ у лютому 2025 року. Продюсер Ріодзо Цудзімото повідомив про старт попередніх замовлень. Гравці, які зроблять передзамовлення, отримають доступ до низки унікальних бонусів.

Archeage Chronicles

Багатокористувацька рольова гра. Вихід запланований на 2025 рік.

PlayStation 5 Pro

Компанія Sony оголосила сім нових ігор, які отримають покращення для консолі PlayStation 5 Pro.

Запис презентації State of Play 2024