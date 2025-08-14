Тайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering Spirit

Новини Ігри 14.08.2025 comment views icon

Інді-студія з Таїланду анонсувала свою Little Nightmares — похмуру Kumarn: The Wandering Spirit, натхненну тайським фольклором.

За сюжетом WereBuff Studio, історія розгорається в альтернативному Таїланді 1970-х. Головним героєм став Кумарн — дух дитини, якому колись поклонялися у сільському святилищі. Проте темні сили викрали його та закинули в небезпечний світ привидів, проклятих місць і забутих храмів. Його завдання “просте” — вижити, відмитися від осквернення та знайти дорогу додому. Історія подається без купи діалогів — усе будується на візуалі, звуках і атмосферних локаціях. 

Геймплей поєднає шість великих рівнів, створених за мотивами реальних тайських храмів, кладовищ і сіл. На шляху гравець зустріне легендарних істот з їхнього фольклору — Ме Нак, Красуе та Фі Та Кхон. За легендами, це два привиди та нічна істота у вигляді жіночої голови з внутрішніми органами, що звисають з шиї. Проте їхні образи переосмислені в моторошному та сучасному стилі.

Тайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering SpiritТайський горор в стилі Little Nightmares — вийшов трейлер Kumarn: The Wandering Spirit

Для проходження рівнів доведеться поєднувати стелс та вирішення головоломок, що ще більше нагадує Little Nightmares. Гравцю доведеться шукати безпечні маршрути, використовувати оточення і розв’язувати задачі, щоб просунутися далі. Але цей шлях треба буде подолати не наодинці. Компаньйон головного героя —  священний дух-зебра на ім’я Зеб, який допомагатиме в небезпечні моменти, попереджатиме про загрози і відкриватиме нові шляхи.

Kumarn: The Wandering Spirit спершу вийде у Steam, а потім і на консолях (поки не кажуть, яких саме). Дату релізу ще не назвали, але вже відомо, що перший геймплей покажуть на Gamescom 2025, який відбудеться у Кельні з 20 по 24 серпня. А от продовження оригінальної Little Nightmares 3 вийде вже цього року — разом з кооперативним режимом і двома героями. Нещодавно на літньому шоукейсі Bandai Namco показали новий трейлер з похмурии геймплеєм

Джерело: Gematsu

