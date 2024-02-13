Тайванський дипломат у Вашингтоні Александр Юй висунув звинувачення на адресу Китаю щодо спроби конкурувати з Тайванем у напівпровідниковій промисловості нечесними методами, включаючи крадіжку інтелектуальної власності. Посол Китаю в США заперечує будь-які правопорушення з боку китайських компаній.

Де-факто посол Тайваню в США звинуватив китайських виробників мікросхем у тому, що вони обходять стандартні практики розробки інновацій і натомість вдаються до нечесних методів, щоб розширити свої можливості. Попри значні інвестиції, Юй залишається скептиком щодо здатності Китаю виробляти передові процесори, які могли б конкурувати на світовій арені, особливо в умовах узгоджених зусиль США, спрямованих на стримування технологічних амбіцій Пекіна за допомогою експортних обмежень та інших заходів.

Вони насправді не дотримуються правил. Вони обманюють та копіюють. Вони крадуть технології. — сказав Юй в інтерв’ю Reuters.

По правді кажучи, китайський лідер з виробництва мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. вкрав технологічні процеси тайванської TSMC на початку 2000-х років і був двічі визнаний винним у цьому, передає Tom’s Hardware. Однак сучасні технології, такі як 7-нм і 5-нм технологічні вузли, настільки складні, що вкрасти їх практично неможливо. Тому замість того, щоб красти передові технології виробництва, SMIC наймає фахівців з TSMC та Samsung Foundry.

Курс Power BI. Опануйте інструменти Power BI для аналізу та візуалізації даних, щоб швидше виконувати свої завдання та прогнозувати майбутнє компанії автоматично. Більше про курс

Представник посольства Китаю в США назвав це звинувачення позбавленим здорового глузду і мотивованим злістю.

Науково-технічні досягнення Китаю не досягаються шляхом «обману» і «крадіжки». Наш розвиток завжди будується на власних силах, і ми впевнені, що продовжуватимемо зміцнювати здатність Китаю до самодостатності й технологічних інновацій. — заявив представник посольства Китаю Лю Пенгю.

Діалог також торкнувся звинувачень Дональда Трампа, який стверджував, що Тайвань краде американські робочі місця в напівпровідниковій промисловості. Юй спростував їх, наголосивши на стратегічних інвестиціях тайванських компаній у США, зокрема, згадавши про значні інвестиції TSMC у заводи в Аризоні, які роблять Тайвань партнером США, а не конкурентом. Юй також підкреслив двопартійну підтримку, якою користується Тайвань у США.