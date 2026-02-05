Такмед у смартфоні: в "Армія+" додали безплатний симулятор з надання допомоги пораненим

Фото: Міністерство Оборони України

У застосунку Армія+ з’явився доступ до LifesaverSIM — мобільного симулятора, який дозволяє практично відпрацьовувати навички тактичної медицини на смартфоні або планшеті. Програма перетворює навчання в технологічний тренажер для бойових ситуацій і поєднує інтерактивні місії та симуляції з реалістичною графікою та аудіо.





Курси TCCC (Tactical Combat Casualty Care) доступні безоплатно для військових без обмежень за кількістю проходжень і працюють навіть офлайн після завантаження матеріалів. Щоб почати навчання, достатньо встановити LifesaverSIM через App Store або Google Play і авторизуватися через Армія+ — профіль створюється анонімно, персональні дані вводити не потрібно.

LifesaverSIM — це мобільний ігровий симулятор тактичної медицини та першої допомоги, створений спільно з бойовими медиками та інструкторами за стандартами TCCC/NATO і перевірений у бойових умовах. Він дозволяє відпрацьовувати базові навички зупинки кровотечі, накладання турнікетів або тампонування ран, а також проходити повний алгоритм дій з надання допомоги пораненим згідно з міжнародними протоколами.

Крім курсових місій, застосунок підтримує генератор симуляцій з великою кількістю згенерованих сценаріїв для закріплення знань і тренувань у різних ситуаціях, а також містить тренувальні вправи (Drills) для повторення окремих навичок. Приблизно в останніх оновленнях з’явилися нові функції, зокрема розширене навчання Combat Lifesaver і курс контролю кровотечі, які теж доступні безоплатно для всіх користувачів.





Графічне та аудіовізуальне оформлення симулятора імітує реалістичні симптоми та події, а миттєвий аналіз дій і помилок після кожної місії дає змогу отримати детальний звіт про ефективність і рекомендації щодо покращення результатів. Такий підхід до навчання розробники позиціюють як більш ефективний для засвоєння послідовності дій і тактики, ніж традиційні теоретичні матеріали чи відео.

У застосунку Армія+ курси з тактичної медицини вже були доступні у розділі “Навчання”, але партнерство з LifesaverSIM значно розширює функціональність цього блоку: користувачі можуть не лише читати матеріали, а й активно тренувати навички за допомогою інтерактивного симулятора. Навчання доступне без часових обмежень і може бути пройдене у будь-який зручний момент — це відповідає міжнародним стандартам TCCC і сприяє підвищенню рівня підготовки тих, хто може опинитися у критичній ситуації.

Наразі в програмі “Плюси” вже 20 партнерів у 9 категоріях. Тож, відтепер доєднався й LifesaverSIM, який відкрив у Плюсах новий напрям — навчання. Станом на 2025 рік програмою користуються понад 1 млн військових, які щомісяця здійснюють близько 300 000 використань Плюсів. Загалом військові вже скористалися сервісом понад 8 млн разів, заощадивши понад 504 млн грн, а більше ніж 110 тис. разів поділилися кодами з рідними.

Джерело: Міністерство Оборони України