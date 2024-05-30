Міноборони шукає розробників VR- та AR-симуляторів для тренувань

Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку VR- та AR-симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій (віртуальна та доповнена реальність).

Про це йдеться в релізі Міноборони.

Основні напрямки:

використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння;

тактична медицина;

ситуаційна обізнаність.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації.

Повідомляється, що перевагу будуть надавати інтерактивним комплексам, які матимуть можливість проводити навчання за кількома різними напрямками. Крім того, перевагою стане можливість швидкого розгортання в навчальних центрах для практичного використання.

«Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання – важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні», — йдеться в релізі.

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Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами можна за посиланням.