Тімоті Оліфант возз’єднується з шоуранером Ноа Хоулі та телеканалом FX, підписавши контракт на головну роль у майбутньому серіалі «Чужий». Оліфант, який з’явився в 4 сезоні іншого серіалу Хоулі «Фарґо», зіграє з Сідні Чендлер в серіальному приквелі до фільмів франшизи «Чужий», повідомляють джерела Deadline.

EXCLUSIVE: Timothy Olyphant Joins Noah Hawley’s ‘Alien’ FX Series https://t.co/omNsI5Tskj — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 27, 2023

Подробиці про персонажа не розголошуються. Є чутки, що він зіграє Кірша, синтетика, який виступає в ролі наставника і тренера для Венді (Чендлер), яка є гібридом, металюдиною, що має мозок і свідомість дитини, але тіло дорослої людини.

Окрім Чендлера, Оліфант приєднується до основного акторського складу, куди також входять Алекс Лоутер у ролі солдата на ймення Сі Джей, Семюел Бленкін у ролі Боя Кавалера, генерального директора, а також Ессі Девіс у ролі Дами Сільвії, Адарш Гурав у ролі Сліфлі та Кіт Янг у ролі Тутлза.

Новий серіал «Чужий», продюсером якого є Рідлі Скотт, розгортається до часів персонажу Ріплі від Сіґурні Вівер і є хронологічно першою історією франшизи, дія якої відбувається на Землі, приблизно через 70 років від нашого часу.

Виробництво серіалу розпочалося в Таїланді 19 липня, через чотири дні після початку страйку акторів, без участі членів SAG-AFTRA, в тому числі Чендлера. Фільмування тривало понад місяць з акторами, які були пов’язані з британською профспілкою Equity.

Виробництво планується відновити на початку 2024 року, найімовірніше, у січні.

У мене є трохи відзнятого матеріалу. Дещо з першої години було знято до того, як нам довелося зупинитися. З цим матеріалом можна погратися і змонтувати. з нетерпінням чекаю на повернення. — сказав Хоулі.

Усі сценарії «Чужого» були завершені до того, як у травні був оголошений страйк WGA. Оліфант був постійним співробітником FX останні півтора десятиліття. Він був головним виконавцем головної ролі в багатосерійній драмі Justified («Виправданий»), а нещодавно зіграв головну роль і виступив виконавчим продюсером серіального продовження Justified: City Primeval. Окрім головної епізодичної ролі у 4-му сезоні «Фарґо», Оліфант також знімався у 2-му сезоні серіалу Damages на телеканалі FX.