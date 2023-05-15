Tesla Model Y, Model 3 та китайський Wuling Hongguang Mini EV — найпопулярніші електромобілі 2022 року

Лідером з продажів електромобілів у світі у 2022 році виявилась компанія Tesla, яка розмістила свої Model Y і Model 3 на першому і другому місцях, відповідно до рейтингу, опублікованого Motor1.

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Цього року Tesla Model Y посунула на друге місце з лідерської позиції Model 3, яка у 2021 році продавалася найбільше. Маленький позашляховик придбали 747 000 нових клієнтів, що на 91% більше, ніж у 2021 році. Майже половина Model Y (44%) була придбана у Китаї (плюс Гонконг і Тайвань), тоді як обсяг продажів у США і Канаді становив 34%. На продажі в Європі прийшлося 19%. Далі слідують продажі на Південному Сході Азійсько-Тихоокеанського регіону (13 400 одиниць) та Японії-Кореї (9 600 одиниць).

По суті, Tesla повторила успіх Toyota, але в електромобільному сегменті. Дві моделі японського виробника також лідирують в глобальному рейтингу продажів авто.

Tesla Model 3 зайняла другу позицію з показником 482 000 одиниць, з яких 47% продано в США та Канаді, 28 % у Китаї (знову ж таки, включаючи Гонконг і Тайвань) і 19% у Європі. На відміну від Model Y, цей седан подешевшав на 3% через негативний вплив популярності його позашляховика-близнюка. На ці дві моделі припадало 95% світових обсягів виробництва Tesla у 2022 році.

Третю позицію посів Wuling Hongguang Mini EV, який став еталоном електромобілів у Китаї – найбільшому ринку електромобілів у світі. У 2022 році було продано 443 400 одиниць, що не набагато більше Model 3. Частково популярність цього автомобіля пов’язана з його ціною, а також з тим, що він став ідеальним рішенням мобільності для багатьох споживачів у Китаї.

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Серед інших «‎китайців» у рейтингу – BYD Dolphin із продажами у понад 200 000 одиниць. Dolphin, у порівнянні з Wuling, має більший потенціал на зовнішніх ринках. Теж саме стосується BYD Yuan Plus, також відомого як BYD Atto 3, привабливого компактного позашляховика, привабливість якого стрімко зростає в деяких країнах.

Найпопулярнішим європейським електромобілем був Volkswagen ID.4 зі зростанням продажів на 53% до 175 600 одиниць. 47% прийшлися на Китай, Гонконг та Тайвань, 39% – на Європу та 13% на США та Канаду.

Трохи нижче у рейтингу розташувалися Volkswagen ID.3 із продажами – 77 900 одиниць (68% у Європі), Fiat 500, BMW iX3, Polestar 2, Skoda Enyaq, Dacia Spring, Peugeot 208, Mini Hatch і Volvo XC40 BEV.