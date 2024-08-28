Tesla на дні рейтингу надійності вживаних авто — Consumer Reports

Tesla є одним із найменш надійних виробників автомобілів у Сполучених Штатах, коли мова йде про вживані авто віком від 5 до 10 років. Про це свідчать результати дослідження Consumer Reports. Організація склала рейтинг брендів за надійністю для вживаних автомобілів після 5-10 років експлуатації

Tesla опинилася на третьому з кінця місці в рейтингу надійності Consumer Reports, випередивши двох інших американських автовиробників: Dodge і Chrysler. На іншому кінці рейтингу найвище місце посів бренд Lexus, за ним йдуть Toyota та Mazda.

Варто зазначити, що Tesla є єдиним виробником повністю електричних автомобілів у рейтингу. Річ у тім, що у 2014 році — найстарішому модельному році, який розглядається для рейтингу вживаних автомобілів — Tesla була єдиним виробником автомобілів для масового ринку в США, який поставляв електромобілі клієнтам. Цей факт залишався незмінним до початку 2020-х років, коли почалися продажі перших легкових електромобілів Rivian, Polestar та Lucid.

У 2014 році перший серійний автомобіль Tesla — Model S — перебував на початковому етапі свого життєвого циклу. Його випустили лише двома роками раніше. Model X запустили у виробництво у 2015 році. Тому, як і у випадку з кожним новим автовиробником, не дивно, що перші автомобілі, які зійшли з конвеєра, можуть мати певні проблеми, які згодом зникли з новими автомобілями, такими як Model 3 та Model Y.

У рейтингу надійності нових автомобілів Consumer Reports компанія Tesla посіла 14 місце з 30 (Rivian зайняла 28-ю, а Chrysler — 30-ю). Це вже значно краще, ніж у випадку вживаних авто, де фігурувала перша Model S.

«Ця різниця проявляється в наших даних, де кілька власників Model S 2014-2015 рр. повідомили про потребу в заміні електромотора, акумуляторної батареї або апаратного забезпечення інформаційно-розважальної системи», — сказав Стівен Елек, старший аналітик автомобільних даних Consumer Reports. «Також можливо, що ці компоненти з часом виходять з ладу, а це означає, що у нових Tesla залишилися роки, перш ніж ми дізнаємося, чи виникають подібні проблеми. Ми продовжуватимемо відстежувати дані на предмет можливих тенденцій».

Вибірка опитування Consumer Reports включала понад 150 тис. транспортних засобів. Загальні показники надійності за 6 модельних років були усереднені, щоб отримати показник надійності бренду авто, що було у використанні. В цілому досліджувалися 20 потенційних проблем вживаних автомобілів: від скрипу гальм та зносу внутрішнього оздоблення до проблем з двигуном, коробкою передач або батареєю електромобіля після закінчення гарантійного періоду.

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Нагадаємо, власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ.

Джерело: insideevs