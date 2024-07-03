Tesla, посунься: китайський BYD готується взяти титул «найбільшого виробника електромобілів» у 2024 році

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Китайський виробник електромобілів BYD на шляху до того, щоб цього року випередити Tesla за обсягом продажів електромобілів з акумуляторами (BEV). Очікується, що його частка ринку BEV різко зросте. Про це йдеться у звіті Counterpoint Research.

Продажі акумуляторних електромобілів BYD у другому кварталі 2024 року зросли майже на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 426 039 одиниць. Водночас поставки Tesla у другому кварталі впали на 4,8% до 443 956 автомобілів.

Минулого року загальний обсяг виробництва BYD перевищив 3 млн автомобілів. В цю цифру увійшли як акумуляторні електромобілі, так і гібриди. Обсяг виробництва Tesla минулого року становив 1,84 млн електромобілів. За сукупним обсягом виробництва BYD випереджає Tesla вже другий рік поспіль.

Однак в загальній кількості вироблених авто BYD на BEV припадає 1,6 млн одиниць. Ще 1,4 млн автомобілів припадає на гібриди. Таким чином минулого року Tesla змогла зберегти за собою звання найбільшого виробника електромобілів. Проте цього року ситуація може змінитися.

За даними Counterpoint Research, Китай «залишається домінуючою силою на ринку BEV», а BYD лідирує на цьому ринку. За оцінками аналітичної компанії, у 2024 році продажі BEV у Китаї вчетверо перевищать показники Північної Америки. Китай продовжуватиме займати понад 50% світових продажів BEV до 2027 року, а китайські продажі електромобілів перевищать сумарні продажі в Північній Америці та Європі у 2030 році.

Минулого місяця Європейський Союз оголосив, що введе додаткові мита на китайських виробників електромобілів, щоб подолати «загрозу чітко передбачуваної та неминучої шкоди промисловості ЄС». BYD буде обкладатися додатковим митом у 17,4%, Geely — у 20%. SAIC доведеться сплатити додаткові мита в розмірі 38,1% — найвищі з трьох. Це на додаток до стандартного 10% мита, яке вже накладено на імпортовані електромобілі. У відповідь Китай розглядає можливість запровадити мита на європейські автомобілі з ДВЗ.

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Джерело: cnbc

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