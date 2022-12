Ілон Маск назвав «епічними» пропагандистські прогнози дмитра мєдвєдєва — тим часом акції Tesla впали до мінімуму з листопада 2020 року

Ілон Маск продовжує ганьбитися в Twitter — пізно ввечері мільярдер вчергове неприємно здивував своєю відповіддю на пропагандистські марення дмитра мєдвєдєва. Відповідаючи на тред з прогнозами маріонетки путіна та нового голови військово-промислової комісії росії в Twitter, власник соцмережі назвав його «епічним». Це, ясна річ, образило українців, які особливо не стримували себе та сповна відплатили підприємцю в реплаях до твітів Маска.

У цьому прогнозі на наступний рік, який вочевидь розрахований суто на внутрішню російську аудиторії, окрім англосаксів (так, знову), є, наприклад, заява щодо громадянської війни в США, проте навіть це не збентежило Маска. Також там є про ріст ціни нафти до $150 за барель та ціни газу до $5000 за тисячу кубометрів (днями біржові ціни на газ у Європі впали вже на 11% — нижче $900 за тисячу кубометрів, вартість ф’ючерсу на нафту марки Brent з постачанням в лютому 2023 року на лондонській біржі ICE сягнула $84 за барель), а також окупацію західних областей України Польщею та Угорщиною.

Через кілька годин після шквалу критики та насмішок Ілон Маск опублікував уточнювальний твіт, в якому розкритикував прогнози мєдвєдєва.

Нижче повний список прогнозів дмитра мєдвєдєва, який, як відомо, частенько зловживає алкоголем.

Загалом ці всі прогнози можна поділити на дві категорії:«наші вороги слабкі й скоро зазнають поразки» і «ми боремося з надзвичайно могутніми силами зла». Плюс ще низка аргументів російської пропаганди для закріплення ефекту, так би мовити. Ґрунтовний аналітичний розбір цього всього @OSINTtechnical (кому цікаво) можна прочитати у цьому треді:

Kind of a lot to unpack here, but I’m going to skip past Elon becoming a reply guy for Dmitry Medvedev (in effect a Putin puppet and new head of Russia’s Military-Industrial Commission) and dig into the underlying thread. (Thread) https://t.co/2DQD9Ul43U

