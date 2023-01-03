Tesla відвантажила клієнтам понад 405 тис. авто за квартал та 1,3 млн за весь 2022 рік — нові рекорди, проте нижче очікувань аналітиків

Пізно ввечері 2 січня Tesla відзвітувала щодо обсягу виготовлених та відвантажених авто за останній квартал 2022 року та весь минулий рік — найбільший виробник електромобілів у світі встановив нові абсолютні рекорди, проте результати виявилися нижче очікувань аналітиків.

Допомагаємо Як бійці Херсонського напрямку обирали дрони і як це можете зробити ви

Результати кварталу

Переходячи до точних цифр, за жовтень-грудень Tesla відвантажила клієнтам сумарно 405 278 електроавтівок — проти 308 600 торік. Це новий рекорд для компанії, хоча їй не вдалося дотягнути до консенсус-прогнозу аналітиків з Уолл-стріт — 431 117 одиниць. Загалом за квартал Tesla випустила на всіх своїх заводах 439 701 автівок — проти 365 923 минулого кварталу та 305 840 одиниць за той же період 2021 року. Через логістичні труднощі, уповільнення зростання попиту та побоювання стосовно наближення рецесії різниця між обсягом вироблених та відвантаженим клієнтам автомобілів зросла з 20 тис. до 34 тис. Це пов’язано з нещодавніми змінами у стратегії — компанія більше не намагається відвантажити якнайбільше автомобілів наприкінці кварталу в авральному режимі, а для вищої рентабельності використовує нову оптимізовану модель — об’єднує замовлення та щотижня відвантажує авто по регіонах (детальніше за посиланням).

Як і раніше, левову частку в загальному обсязі продажів становлять доступніші Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 388 131, або 95,8% (проти 94,6% у третьому кварталі). Водночас преміальних Model S/X за квартал було продано 17 147 проти 18 672 у третьому кварталі.

Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками IV кварталу 2022 року