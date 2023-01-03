Tesla відвантажила клієнтам понад 405 тис. авто за квартал та 1,3 млн за весь 2022 рік — нові рекорди, проте нижче очікувань аналітиків

Пізно ввечері 2 січня Tesla відзвітувала щодо обсягу виготовлених та відвантажених авто за останній квартал 2022 року та весь минулий рік — найбільший виробник електромобілів у світі встановив нові абсолютні рекорди, проте результати виявилися нижче очікувань аналітиків.
Результати кварталу
Переходячи до точних цифр, за жовтень-грудень Tesla відвантажила клієнтам сумарно 405 278 електроавтівок — проти 308 600 торік. Це новий рекорд для компанії, хоча їй не вдалося дотягнути до консенсус-прогнозу аналітиків з Уолл-стріт — 431 117 одиниць. Загалом за квартал Tesla випустила на всіх своїх заводах 439 701 автівок — проти 365 923 минулого кварталу та 305 840 одиниць за той же період 2021 року. Через логістичні труднощі, уповільнення зростання попиту та побоювання стосовно наближення рецесії різниця між обсягом вироблених та відвантаженим клієнтам автомобілів зросла з 20 тис. до 34 тис. Це пов’язано з нещодавніми змінами у стратегії — компанія більше не намагається відвантажити якнайбільше автомобілів наприкінці кварталу в авральному режимі, а для вищої рентабельності використовує нову оптимізовану модель — об’єднує замовлення та щотижня відвантажує авто по регіонах (детальніше за посиланням).
Як і раніше, левову частку в загальному обсязі продажів становлять доступніші Model 3 та Model Y, які ділять одну платформу — 388 131, або 95,8% (проти 94,6% у третьому кварталі). Водночас преміальних Model S/X за квартал було продано 17 147 проти 18 672 у третьому кварталі.
Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками IV кварталу 2022 року
|Автомобілі
|Число випущених авто, одиниць
|Число доставлених авто клієнтам, одиниць
|Частка придбаних авто у лізинг, %
|Model S/X
|20 613
|17 147
|9%
|Model 3/Y
|419 088
|388 131
|4%
|Разом
|439 701
|405 278
|4%
Результати 2022 року
За весь 2022-й рік Tesla відвантажила клієнтам 1 313 851 авто — на 40,3% більше результату 2021 року, проте нижче цільових 50%. Акції Tesla впали на 65% у 2022 році — минулий рік виявився найгіршим з моменту виходу на біржу у 2010 році, а Ілон Маск на тлі різкого падіння акцій Tesla наприкінці грудня втратив чимало статків та став першою у світі людиною, яка втратила понад 200 мільярдів доларів статків за один рік.
Обсяг автомобілів Tesla, випущених та доставлених клієнтам за підсумками 2022 року
|Автомобілі
|Число випущених авто, одиниць
|Число доставлених авто клієнтам, одиниць
|Model S/X
|71 177
|66 705
|Model 3/Y
|1 298 434
|1 247 146
|Разом
|1 369 611
|1 313 851
Пригадуємо, що наразі Tesla має чотири автомобільні заводи, які разом можуть виробляти майже два мільйони машин на рік — в 1,6 раза більше, ніж на початку 2022 року, і готується до будівництва наступної Гігафабрики. Нещодавно Reuters повідомляв, що Tesla планує будівництво шостої Gigafactory в Мексиці за $10 млрд. Для порівняння, завод Giga Berlin-Brandenburg обійшовся в $5,5 млрд.
Нагадаємо, Tesla з’явилася у 2003 році, а свій перший автомобіль випустила лише у 2008 році (детальніше про історію Tesla — за посиланням). Нижче — графік, що демонструє динаміку продажів Tesla з 2008 року.
Що далі
Tesla вже назначила дату наступної великої презентації — 1 березня на території заводу Giga Texas відбудеться захід Investor Day, де обговорюватимуться довгострокові плани щодо розширення. На цьому заході очікується анонс платформи третього покоління — у жовтні Маск дражнив наступним автомобілем Tesla — ще доступнішим, ніж Model 3 та Model Y. Ймовірно, йдеться про той самий електромобіль з автопілотом за $25 000. Донедавна випустити такий планувалося до 2024 року, але це було до дефіциту чипів, війни та наближення глобальної рецесії, тож, ймовірно, варто накинути ще рік-два. Водночас анонсувати його можуть цьогоріч.
У Tesla дуже завантажений графік на 2023 рік — попереду редизайн Tesla Model 3, оновлення та випуск доступнішого варіанту Model Y, а також початок продажів нашумілого пікапа Cybertruck в незвичайному полігональному дизайні наче із відеоігор1990-х років. Саме Cybertruck, ймовірно, отримає найвищий пріоритет у першій половині 2023 року. Інакше кажучи, буде цікаво.
Tesla за тиждень випустила 868 тис. новітніх батарей 4680 — їх вистачить приблизно на 1 тис. автомобілів