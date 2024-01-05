Tesla зменшила запас ходу у конфігураторах Model Y, S і X в США після скарг щодо перебільшення

Tesla знизила оцінку запасу ходу для кількох моделей Y, S та X у США, зменшивши цей показник для деяких комплектацій на 6%. Зокрема, онлайн-конфігуратор Tesla тепер відображає приблизний запас ходу 285 миль (458 км) для комплектації Performance Model Y, що на 18 миль менше від попередньої оцінки у 303 милі.

Запас ходу Model Y Long Range зменшився з 330 до 310 миль, а для Model X Plaid — з 333 до 326 миль. Оцінки для Model S Plaid також були оновлені — точніше, для конфігурації з 19-дюймовими колесами, яка знизилася з 396 миль до 359. Ці зміни не торкнулися Tesla у Великобританії та ЄС, а запас ходу інших автомобілів, таких як Cybertruck, Model 3 і Model Y Rear-Wheel Drive, залишилися незмінними, передає The Verge.

Tesla не надала пояснень щодо зниження оцінки дальності пробігу. Ймовірно зміни пов’язані з двома моментами після ознайомлення з внутрішніми документами компанії. По-перше, це «покращення комфорту та функціональності» від Tesla, які вимагають більше енергії, а по-друге, впровадження переглянутих вимог до тестування EPA (агенція із захисту довкілля), які призводять до «більшого споживання та незначного зменшення загального запасу ходу».

Протягом багатьох років Tesla заробляла репутацію компанії, яка завищувала дані про свій запас ходу, причому EPA стверджувало, що генеральний директор Ілон Маск перебільшив 400-мильний запас ходу для Tesla Model S Long Range ще 2020-го. У жовтні минулого року Міністерство юстиції США розпочало розслідування щодо заявленого пробігу Tesla після повідомлень про те, що багато з цих даних були навмисно завищені.