Disney випустила повноцінний трейлер 3-го сезону “Мандалорця” — він стартує 1 марта на Disney+

Третій сезон серіалу з пригодами мандалорця Діна Джаріна та крихітного Грогу дебютує на Disney+ 1 березня.

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У новому трейлері від Lucasfilm, як і у першому, опублікованому в вересні, малюк Йода і Дін (Педро Паскаль) возз’єдналися аби зустрітися з іншими мандалорцями у своєму рідному світі. Дует перетнеться і з Бо-Катан Крайз (Кеті Сакхофф), щоб розібратися з наслідками того, що Дін виграв Темний меч у Моффа Гідеона (Джанкарло Еспозіто), який надав йому право керувати Мандалором.

У трейлері також показано, як Дін отримує жахливе попередження від капітана Карсона Теви (Пол Сун-Хен Лі).

Раніше в інтерв’ю Еспозіто обіцяв набагато більший, епічний масштаб третього сезону:

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“Мені подобається міфологія, яка лежить в основі цього шоу й включена у візуальні ефекти. І мені подобається той факт, що з кожною серією цього сезону, ви ніби запускаєте новий фільм”.

Перший сезон створив світ, а другий пов’язав його з більшою галактикою “Зоряних війн”, залучивши таких персонажів як Бо-Катан, Боба Фетт (Темуера Моррісон), Асока Тано (Розаріо Доусон) та Люк Скайвокер (Марк Гемілл/Макс Ллойд-Джонс). Третій, ймовірно, поєднає у собі ці дві ідеї.

Check out the poster for the new season of #TheMandalorian. Don’t miss the official trailer, airing tonight during the NFL Wild Card Game at 8:15 PM ET on @ESPN and @ABCnetwork. pic.twitter.com/vPtSJPfi9o — The Mandalorian (@themandalorian) January 16, 2023

З поверненням доктора Першинга (Омід Абтахі) глядачі можуть отримати відповідь на те, чого хотів Мофф Гідеон від крові Грогу, і чиїм ще інтересам він служить.

У третьому сезоні також повернеться колишній союзник Діна — суддя Неварро Ґріф Каргу (Карл Везерс), а також механік Татуїну Пелі Мотто (Емі Седаріс), залишаючи відкритими двері для можливого камео Боби Фетта та Фенек Шанд (Мінг-На Вен).

Зброяр Емілі Своллоу також вперше з’явиться після вигнання Діна з мандалорців за те, що той зняв шолом та порушив кодекс. Також оголошено, що у серіалі з’явиться легендарний Крістофер Ллойд (Док Браун з трилогії “Назад у майбутнє”) — хоча якою буде його роль ми, ймовірно, дізнаємось лише у березні.

Що стосується тих, хто працював за кадром, то Карл Везерс також зайняв режисерське крісло, співпрацюючи з Ріком Фамуївою, Рейчел Моррісон, Лі Ісааком Чангом, Пітером Ремсі та Брайс Даллас Говард.

Джерело: Collider