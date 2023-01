Disney випустила повноцінний трейлер 3-го сезону “Мандалорця” — він стартує 1 марта на Disney+

Третій сезон серіалу з пригодами мандалорця Діна Джаріна та крихітного Грогу дебютує на Disney+ 1 березня.

У новому трейлері від Lucasfilm, як і у першому, опублікованому в вересні, малюк Йода і Дін (Педро Паскаль) возз’єдналися аби зустрітися з іншими мандалорцями у своєму рідному світі. Дует перетнеться і з Бо-Катан Крайз (Кеті Сакхофф), щоб розібратися з наслідками того, що Дін виграв Темний меч у Моффа Гідеона (Джанкарло Еспозіто), який надав йому право керувати Мандалором.

У трейлері також показано, як Дін отримує жахливе попередження від капітана Карсона Теви (Пол Сун-Хен Лі).

Раніше в інтерв’ю Еспозіто обіцяв набагато більший, епічний масштаб третього сезону:

Перший сезон створив світ, а другий пов’язав його з більшою галактикою “Зоряних війн”, залучивши таких персонажів як Бо-Катан, Боба Фетт (Темуера Моррісон), Асока Тано (Розаріо Доусон) та Люк Скайвокер (Марк Гемілл/Макс Ллойд-Джонс). Третій, ймовірно, поєднає у собі ці дві ідеї.

Check out the poster for the new season of #TheMandalorian. Don’t miss the official trailer, airing tonight during the NFL Wild Card Game at 8:15 PM ET on @ESPN and @ABCnetwork. pic.twitter.com/vPtSJPfi9o

— The Mandalorian (@themandalorian) January 16, 2023