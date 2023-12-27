«The Last of Us» — серіал, який найчастіше «‎піратили» у 2023 році. «Мандалорець‎» і «‎Локі» теж у трійці лідерів

Екранізація гри The Last of Us скинула з п’єдесталу «Дім дракона», водночас залишивши приз за найбільшу кількість піратських завантажень у родині HBO.
«The Last of Us» — серіал, який найчастіше «піратили» у 2023 році. За ним слідують «Мандалорець» і «Локі» — обидва з сімейства Disney+.
«Гра престолів» кілька років поспіль очолювала рейтинг серіалів, які піратили найчастіше, але панування скінчилось після завершення шоу. Надалі релізи Disney+ заповнювали «порожнечу» — «ВандаВіжен» і «Мандалорець» перемогли у 2020 і 2021 роках відповідно. Водночас торік титул знову перехопив HBO із «Домом дракона».
Найбільше впадає в очі те, що в першій десятці домінує контент з платних передплат, підтверджуючи те, що чимало людей надають перевагу піратству замість придбання ще однієї підписки. Водночас серіали Netflix, домінуючої нині стримінгової платформи, у переліку відсутні.
Рейтинг базується на трафіку BitTorrent і представляє лише невелику частину піратського ландшафту.
- Дебютний сезон «The Last of Us» вийшов торік і складався із 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час. На початку грудня сайт IMDb відзначив серіал, як краще шоу 2023 року, а виконавця головної ролі Педро Паскаля назвав «зіркою року».
- Про те, що серіал подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу. В HBO також повідомили, що другий сезон «The Last of Us» вийде не раніше 2025 року.
- Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку потенційно може зіграти Кейтлін Дівер («Освіта», «Ніхто тебе не врятує»). Найцікавіше у цій новині те, що акторка надзвичайно схожа на Еллі в іграх The Last of Us, і саме її фанати просували на роль, коли з’явилась ідея екранізації у 2010-х роках. Дівер також виконала роль доньки Натана Дрейка в епілозі гри Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.