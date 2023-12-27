Новини Кіно 27.12.2023 о 11:40 comment views icon

«The Last of Us» — серіал, який найчастіше «‎піратили» у 2023 році. «Мандалорець‎» і «‎Локі» теж у трійці лідерів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«The Last of Us» — серіал, який найчастіше «‎піратили» у 2023 році. «Мандалорець‎» і «‎Локі» теж у трійці лідерів

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Екранізація гри The Last of Us скинула з п’єдесталу «Дім дракона», водночас залишивши приз за найбільшу кількість піратських завантажень у родині HBO.

«The Last of Us» — серіал, який найчастіше «‎піратили» у 2023 році. За ним слідують «Мандалорець‎» і «‎Локі» — обидва з сімейства Disney+.

«Гра престолів» кілька років поспіль очолювала рейтинг серіалів, які піратили найчастіше, але панування скінчилось після завершення шоу. Надалі релізи Disney+ заповнювали «порожнечу» — «ВандаВіжен» і «Мандалорець» перемогли у 2020 і 2021 роках відповідно. Водночас торік титул знову перехопив HBO із «Домом дракона».

Найбільше впадає в очі те, що в першій десятці домінує контент з платних передплат, підтверджуючи те, що чимало людей надають перевагу піратству замість придбання ще однієї підписки. Водночас серіали Netflix, домінуючої нині стримінгової платформи, у переліку відсутні.

«The Last of Us» — сериал, который чаще всего «пиратили» в 2023 году. «Мандалорец» и «Локи» тоже в тройке лидеров

Рейтинг базується на трафіку BitTorrent і представляє лише невелику частину піратського ландшафту.

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