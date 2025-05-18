«Відьмак» від Netflix: Дикий гін повернеться у фінальному сезоні

Дикий гін у 2 сезоні серіалу «Відьмак» / Netflix

Дикій гін повернеться в останньому 5 сезоні «Відьмака», щоб продовжити історію 2 сезону. Його історія в серіалі дуже відрізняється від книг, тож повернення буде непередбачуваним.

Цю деталь дізнався сайт Redanian Intelligence, котрий постачає інсайдерські новини зі світу «Відьмака» і не тільки. Важко спрогнозувати, як саме завершиться історія Дикого гону. У книгах Ередін був командиром кавалерії короля Оберона у паралельному світі ельфів, Aen Elle. Цірі потрапляє туди завдяки своїм унікальним силам та лишається там деякий час, перш ніж втекти. Ередін полює на неї через її силу мандрувати між світами.

Netflix до невпізнаваності змінив книжний лор, зокрема у мінісеріалі «Відьмак: Кровне походження». У ньому Ередін є капітаном королівської гвардії, але не в паралельному світі, а в тому самому, 1200 років тому. Через Зведення сфер Ередін потрапив до безлюдного світу, і тепер він переслідує Цірі, ймовірно, щоб повернутися додому, до свого коханого Браяна.

Оскільки світ Aen Elle та король Оберон відсутні у версії Netflix, значна частина «Володарки озера» Анджея Сапковського не вписується у цю адаптацію та потребує якоїсь заміни, тобто може з’явитися багато оригінального контенту, зміст якого наразі нерозкритий.

Четвертий сезон «Відьмака» наразі перебуває на стадії постпродакшну, він вийде у цьому році. ITC.ua писав про завершення його фільмування серед мальовничих краєвидів Південної Африки, котрі напрочуд нагадують Туссент. П’ятий сезон завершить серіал Netflix.