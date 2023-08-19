Тізер серіалу «Персі Джексон та олімпійці» від Disney+ відкрив дату релізу – 20 грудня

Показ серіалу Disney+ «Персі Джексон та олімпійці» за мотивами романів Ріка Ріордана розпочнеться прем’єрою двох епізодів у середу, 20 грудня. Після цього серії виходитимуть щотижня.

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12-річний Персі Джексон (Волкер Скобелл) щойно дізнався, що він напівбог та почав звикати до своїх божественних здібностей, аж раптом Зевс звинувачує його у крадіжці його блискавки. Персі об’єднується зі своїми друзями Гровером та Аннабет у подорожі Америкою в пошуках втраченої блискавки Зевса. Його місія полягає в тому, щоб знайти блискавку та відновити порядок на Олімпі до того, як всемогутній бог небес влаштує шторм.

Роль Гровера грає Аріан Сімхадрі, а Лія Сава Джеффріс виконує роль Аннабет. У серіалі також взяли учать кілька запрошених зірок, у тому числі Лін-Мануель Міранда (Гермес), Тобі Стівенс (Посейдон), Джей Дюпласс (Аїд), Адам Коупленд (Арес) та покійний Ленд Реддік (Зевс).

Вільну адаптацію першого романа Ріордана «Викрадач блискавок» підсилив акторський склад другого плану: Меган Маллаллі (Алекто, вона ж місис Доддс), Вірджинія Кулл (Саллі Джексон), Джейсон Манцукас (Діоніс, він же Містер Ді), Глінн Турман (Хірон, він же містер Бруннер), Чарлі Бушнелл (Люк Кастеллан), Діор Гуджон (Кларісс Ла Рю), Джессіка Паркер Кеннеді (Медуза), Олівія Мортон (Ненсі Бобофіт), Сюзанна Краєр (Єхидна), Тімм Шарп (Гейб Ульяно) та Тімоті Омундсон (Гефест).

Рік Ріордан написав перші два епізоди з Джоном Стайнбергом, який знімає шоу разом з Деном Шотцем. Режисером цих серій став Джеймс Бобін. Виконавчими продюсерами є Ріордан разом з дружиною Ребекою.

Перші два романи з серії «Персі Джексон та олімпійці» були екранізовані у 2010 та 2013 роках з Логаном Лерманом у головній ролі.

Джерела: IGN, Variety