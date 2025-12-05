Тодд Говард назвав улюблену фракцію Fallout та розповів, як коронна фраза гри ледь не зникла з серіалу

Тодд Говард / Bethesda, Wikipedia

А ще голова Betehesda вшанував розробників Fallout: New Vegas та запросив їх на знімальний майданчик серіалу “Фолаут”.

“Величезний респект людям з Obsidian. Запросили їх на знімальний майданчик, щоб вони це побачили. У них був просто неймовірний рік, якщо подивитися на той рік, який у них був”, — сказав Говард в інтерв’ю PC Gamer.

Bethesda не засмучена тим, що багатьом гравцям New Vegas подобається більше, ніж інші власні Fallout 3 або 4: “Це те, що ми їх просили зробити, чи не так? І вони просто виконали неймовірну роботу над New Vegas”. Насправді Тодду Говарду приємно, що фанати сперечаються, яка з ігор краща.

“Я думаю, що це чудово, що може бути багато фракцій, і фанати кажуть: “О, мені подобається перша, друга, третя, четверта, або Vegas чи 76”, тому я думаю, що це справді здорово для франшизи, де люди можуть сказати, яка з них їм найбільше подобається”.

До речі, про фракції. Вибір Говарда, про який він розповів виданню, може не сподобатися багатьом знавцям ігор. Журналісти PC Gamer вже висловили своє здивування, і автор цієї новини приєднується до їхньої думки.

“Зазвичай я кажу “Братство [Сталі]”, бо в них найкращі іграшки. Мені здається, що мені б не завадила силова броня. .. Як і всі фракції, у них є свої проблеми зі сприйняттям світу, але в них найкраще обладнання. Тож так, я б пішов цим шляхом” — розмірковує голова та генеральний продюсер студії.

Для тих, хто не в курсі чи не пам’ятає, “Братство Сталі” робить багато суперечливих речей в іграх. Зокрема, Fallout 4 виставляє механізовану воєнізовану організацію, яка збирає знання та технології, ледь не як расистів у відношенні до синтів — штучних людей, котрі не так вже відрізняються від справжніх. У двох оригінальних іграх “Братство” було не таким одіозним, але навряд Тодд орієнтується на них, а не на творіння Betehesda.

Також Тодд Говард розповів, що серіал “Фолаут” ледь не лишився без найвідомішої фрази серії: “Війна ніколи не змінюється”. Ці слова все ж прозвучали — під час не зустрічі керівників великих корпорацій до війни у першому сезоні.

“Ми обговорили це і вирішили, що не впевнені, чи взагалі це буде, бо це може здаватися трохи надуманим. Тож ми подумали: ну, подивимося, чи буде для цього відповідний момент. … Ви можете подумати: “О, це обов’язково потрібно”. Ну, тільки якщо це має сенс, бо це може звучати як кліше. А якщо ви запитаєте акторів, які мали це сказати — ми не сказали їм, що це культова фраза. Волтон не знав, коли він її сказав. Щоб зберегти автентичність”.

Betehesda досить вільно поводиться з початковим лором ігор Fallout, як і творці серіалу. Але без головного слогана — це був би якийсь вже зовсім альтернативний всесвіт.