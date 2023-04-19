Трагікомедія «Люксембург, Люксембург» Антоніо Лукіча зібрала 5,59 млн грн на старті та очолила український прокат

Новий фільм Антоніо Лукіча «Люксембург, Люксембург» вийшов в український прокат 13 квітня і продемонстрував гарні результати в дебютний вікенд. Так, за перший вікенд прокату (включаючи понеділок), картину переглянуло понад 36,4 тис. глядачів, а касові збори склали 5,59 млн грн. Таким чином стрічка стала номером 1 за результатами кінопрокатного вікенду та показала другий найкращий старт серед українських проєктів з часу початку повномасштабного російського вторгнення.

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Фільм «Люксембург, Люксембург» (драма, комедія) розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду своєму життю. Аж раптом вони дізналися, що їхній давно зниклий батько захворів у Люксембурзі. Отже, вони вирушають у подорож, аби побачити його востаннє. Та чи буде чоловік, якого вони там зустрінуть, таким само крутим татом, яким вони його пам’ятають?

Головні ролі у стрічці «Люксембург, Люксембург» зіграли учасники реп-гурту «Курган і Agregat» – брати Раміл та Аміл Насірови. У фільмі також знімались Наталія Гнітій, Людмила Саченко, Віктор Драпіковський, Доріс Майданюк, Карина Черчевич та інші. Виробництвом картини займався кінопродакшен ForeFilms, продюсерами виступили Володимир Яценко та Анна Яценко. Це другий повнометражний фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого глядачам за комедією «Мої думки тихі». Фільмування відбувалось у 2021 році у Лубнах Полтавської області, Києві та Люксембурзі. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Фільм брав участь у конкурсі «Горизонти» на 79-му Венеційському міжнародному кінофестивалі.