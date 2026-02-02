tradfi
Трамп назвав нового голову ФРС, крипторинки відреагували падінням

Андрій Шадрін

У п’ятницю Президент США Дональд Трамп офіційно назвав кандидата на посаду голови Федеральної резервної системи (ФРС). Ним став Кевін Уорш — колишній член Ради керівників ФРС, якого ринки вважали фаворитом ще до оголошення.


Про рішення Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, заявивши, що висуває Уорша на посаду голови Ради керівників Федеральної резервної системи. За його словами, кандидат має великий досвід у фінансовій системі США та, на його переконання, може увійти в історію як один із найсильніших керівників ФРС. Ще 29 січня 2026 року Трамп публічно заявив, що оголосить ім’я кандидата найближчим часом. Того ж дня Кевін Уорш відвідав Білий дім, що посилило очікування його висунення. Паралельно різко зросли ставки на ринках прогнозів: імовірність призначення Уорша на Polymarket підскочила з 39% до 95% протягом однієї доби, а на Kalshi — до 96%. Після офіційної заяви Трампа оцінки стабілізувалися поблизу 93-95%.

Кевіну Уоршу 55 років. Він входив до Ради керівників ФРС у 2006–2011 роках за президентів Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами, раніше працював у Morgan Stanley, а нині є науковим співробітником Інституту Гувера, викладачем Stanford Graduate School of Business і партнером Duquesne Family Office разом зі Стенлі Дракенміллером. У 2017 році Уорш уже розглядався як кандидат на посаду голови ФРС, але тоді Трамп обрав Джерома Пауелла. Термін повноважень Пауелла завершується у травні. Втім, процедура затвердження Уорша може виявитися складною. Кандидатуру має схвалити Сенат США, а сенатор Том Тілліс уже заявив про намір блокувати призначення.

“Новий голова ФРС — дуже хороший хлопець. Я не хвилююся щодо його затвердження. Ймовірно, я обговорю з Уоршем зниження ставок. Він знижуватиме ставки без тиску з боку Білого дому”, — так прокоментував Дональд Трамп своє рішення.

Уорш відомий як прихильник жорсткої монетарної політики. Засновник 10x Research Маркус Тілен заявив, що ринки сприймають повернення впливу Уорша як ведмежий фактор для біткоїна через його акцент на монетарній дисципліні, вищих реальних процентних ставках і скороченні ліквідності. На цьому тлі біткоїн уже пробив рівень $80 тис. і досі падає. Крім заяв, Уорш має й практичні зв’язки з індустрією: він був раннім інвестором алгоритмічного стейблкоїн-проєкту Basis і співпрацював із криптоіндексним менеджером Bitwise. При цьому він допускав можливість розвитку цифрових валют центральних банків, хоча сам Трамп під час виборчої кампанії публічно виступав проти запровадження CBDC.


Водночас позиція Уорша щодо цифрових активів виглядає нетиповою для керівника ФРС. Він неодноразово заявляв, що біткоїн не становить загрози для фінансової системи США, не є заміною долару й може слугувати ринковим індикатором помилок економічної політики. Уорш порівнював його роль із “ринковим поліцейським”, який через ціну дає зворотний зв’язок регуляторам. Він також визнавав, що ознайомився з біткоїном ще у 2011 році, недооцінив масштаб технології, і підкреслював, що основою BTC є програмне забезпечення, а не класична валюта.

Джерело: The Block

 



