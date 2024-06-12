Трейлер Arcane / «Аркейн» — другого й останнього сезону анімаційного серіалу Netflix за грою League of Legends

Після коротких тизерів Netflix нарешті опублікував повний трейлер другого сезону анімаційного серіалу Arcane / «Аркейн». Згідно з Netflix, останній розділ адаптації гри League of Legends показує «жахливу ескалацію» між містами Пілтовер і Заун — і сестрами Ві та Джинкс.

Те, що це сезон останній, не означає, що ми більше не побачимо жодної адаптації League of Legends. В оновленні League Dev, опублікованому у вівторок, команда Arcane каже, що це лише «перша з багатьох історій у Рантерра, які вони розкажуть».

«Аркейн» — це лише початок нашої великої історії та партнерства з чудовою анімаційною студією Fortiche. Відколи ми почали працювати над цим проєктом, ми мали на увазі дуже конкретну кінцівку, а це означає, що історія Arcane завершується цим другим сезоном», — каже продюсер серіалу Крістіан Лінке.

Команда Arcane зараз працює над новими проєктами як на телебаченні, так і в кіно, і каже, що нова інформація про це надійде до кінця цього року. Другий сезон «Аркейн» досі не має точної дати виходу, але Netflix каже, що він з’явиться в листопаді 2024 року.

Екранізація League of Legends дебютувала на Netflix у 2021 році у співпраці з розробником Riot Games. Він отримав кілька нагород і навіть став першим потоковим серіалом, який отримав «Еммі» за видатну анімаційну програму. У першому сезоні розповідається про чемпіонів Ліги Джинкс і Ві — двох сестер, яких розриває класовий конфлікт.

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Джерело: The Verge