Трейлер першого фільму, створеного штучним інтелектом — прем’єра відбудеться влітку

Актори, художники та письменники справедливо стурбовані тим, що генеративний штучний інтелект відбере їхню роботу. Досі великі розважальні компанії не випустили жодного фільму, повністю або переважно створеного ШІ, але це скоро може змінитися. Сьогодні компанія TCL, відома своїми телевізорами, випустила трейлер оригінальної функції для її клієнтів: створеної штучним інтелектом романтичної комедії під назвою «Наступна зупинка в Парижі».

Фільм має вийти цього літа та транслюватиметься в у безплатному додатку компанії TCLtv+ на телевізорах TCL з ОС Google TV. Прямо зараз TCLtv+ пропонує низку телевізійних застосунків, а також деякі безкоштовні фільми. «Наступна зупинка в Парижі» стане першим оригінальним контентом.

У трейлері розповідається історія двох молодих привабливих американців, які зустрічаються в поїзді до Парижа та закохуються. Її ім’я Клер, його ім’я ніколи не згадується, за винятком того, що його називають «темною таємничою людиною, яка ніколи не виявляє своєї вразливості».

Двоє насолоджуються містом, яке має бути Парижем: відвідують парк розваг, подорожують на човні, гуляють парком та танцюють. Виникає конфлікт, і хлопець тікає від Клер на мотоциклі, але потім знову повертається, щоб сказати, що він ніколи не відмовиться від неї.

Існує ймовірна сцена ретроспективи, в якій Клер зображена з діамантовим перснем та виходить заміж. Можливо, вона наречена-втікачка, вдова чи розлучена, яка починає все спочатку в Парижі? Є також порада від старшої жінки, яка каже Клер: «На життєвому шляху серце іноді рухається занадто швидко, іноді надто повільно, але якщо ви правильно розраховуєте час, саме тоді приходить кохання».

Онлайн-курс "Лідогенерація у B2B" від Laba. Де шукати нових клієнтів, щоб збільшити дохід компанії та які інструменти лідогенерації застосовувати? Розбираємо покроково та комплексно. Дізнатись більше про курс

Попри те, що кіностудії критикують за використання штучного інтелекту, TCL вирішила звернути увагу на цю технологію та висвітлити її використання. У трейлері наголошується, що це «Історія кохання на основі штучного інтелекту», а директор з контенту TCL Кріс Регіна рекламував використання штучного інтелекту як винятковий момент. Раніше Регіна обіймав керівні посади в NBC та Netflix.

Джерело: Tom`s Hardware