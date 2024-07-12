Трейлер «Рік і Морті: Аніме» — божевільні пригоди та японська естетика з 15 серпня

Анімаційний серіал «Рік і Морті» отримає нове втілення в аніме-форматі. Телеканал Adult Swim представив офіційний трейлер «Рік і Морті: Аніме» і анонсував дату виходу.
Режисер Такасі Сано (Takashi Sano), відомий роботою над «Вежею Бога», створив 10-серійний аніме-проєкт. У центрі сюжету — пригоди Ріка, Морті та родини Смітів у різних галактиках. За синопсисом, Рік відпочиває в псевдосвіті між мультивсесвітами, Саммер допомагає Космічній Бет боротися зі злою Галактичною Федерацією, а Морті закохується в загадкову дівчину — позачасову істоту.
Сано виступив сценаристом і режисером проєкту. Виробництвом займається компанія Sola Entertainment, а виконавчими продюсерами стали Джейсон Демарко (Jason Demarco) та Джозеф Чоу (Joseph Chou).
Трейлер
Англомовне озвучення:
- Рік і Джеррі — Джо Деніелс (Joe Daniels)
- Морті — Габріель Регохо (Gabriel Regojo)
- Саммер — Донна Белла Літтон (Donna Bella Litton)
- Бет — Патрісія Дюран (Patricia Duran)
Японський дубляж:
- Йохей Тадано (Yohei Tadano)
- Кейсуке Чіба (Keisuke Chiba)
- Акіха Мацуї (Akiha Matsui)
- Манабу Мураджі (Manabu Muraji)
- Такако Фуджі (Takako Fuji)
Президент Adult Swim Майкл Увелін підкреслив, що Такаші Сано — не лише талановитий режисер, а й великий шанувальник «Ріка й Морті». Це робить його ідеальним кандидатом для створення альтернативної версії популярного шоу. Увелін також анонсував незвичайну рекламну кампанію: країною курсуватимуть автомобілі, стилізовані під Ріка та Морті, щоб відсвяткувати розширення всесвіту серіалу.
Прем’єра англомовної версії «Рік і Морті: Аніме» відбудеться 15 серпня о 00:00 (15 серпня о 07:00 за київським часом) на каналі Adult Swim. Субтитрована японська версія вийде 17 серпня о 00:00 на Toonami, присвяченому аніме та бойовикам.
«Рік і Морті» — плани на 10 сезонів та тизер 10 серійного аніме
Джерело: Variety
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