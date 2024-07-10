Трейлер серіалу «Декамерон» — секс, вино і бубонна чума на Netflix з 25 липня

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Netflix готується до розваг в провінційній Італії з новим серіалом «Декамерон».

Дія «Декамерону» розгортається у 1348 році, коли Чорна смерть вражає Флоренцію. Група дворян з прислугою переїжджає до великого маєтку, щоб перечекати чуму, і влаштовує розкішну вечірку, яка згодом перетвориться на боротьбу за життя за участю яскравих, хитрих та дещо епатажних персонажів.

Творці серіалу — Кетлін Джордан, яка працювала над «Юними мисливцями за головами», та Дженджі Кохан, шоуранерка проєкту «Помаранчевий — хіт сезону».

У головних ролях постають Тоні Гейл, Зося Мемет та Сірша-Моніка Джексон. Серед другорядного акторського складу можна побачити Таню Рейнольдс, відому за серіалом «Сексуальна освіта».

«Декамерон» вийде на Netflix 25 липня.

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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