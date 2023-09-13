«‎Сексуальна освіта», 4-й сезон – Отіс та Мейв возз’єднуються для стосунків на відстані, але мають проблеми з «‎інтимними фото» (трейлер)

У 4-му та фінальному сезоні «‎Сексуальної освіти» Отіс стає сміливішим та красномовнішим у якості секс-терапевта для однокурсників, хоча все ще має проблеми у власних стосунках.

Шоуранери серіалу «‎Сексуальна освіта» підготували сюрприз глядачам до останнього сезону, возз’єднавши у стосунках головних героїв: щоправда, на відстані й, ясна річ, тут не обійдеться без проблем (принаймні, цікаво як сором’язливий Отіс (Ейса Баттерфілд) впорається із проханням надіслати інтимні фото). Є натяки й на любовний трикутник – за Мейв (Емма Макі) з’являється Рубі (Мімі Кін), і невідомо, з ким залишиться хлопець наприкінці.

Тим часом Ерік (Нкуті Гатва) досліджує нові ідеї у своєму стилі та теж може отримати нові стосунки, а мати Отіса Джин Мілберн (Джилліан Андерсон) намагається впоратися зі своєю новою дитиною та роботою на радіо. Ще кілька персонажів також продовжать власні сюжетні лінії – до ролей зокрема повернуться Еймі Лоу Вуд, Коннор Свінделлс, Кедар Вільямс-Стірлінг, Джордж Робінсон, Чіненьє Езеуду, Дуа Салех, Алістер Петрі, Саманта Спіро, Джим Ховік, Рахі Такрар і Деніел Інгс.

4-й та останній сезон комедійно-драматичного серіалу «Сексуальна освіта‎» вийде на Netflix 21 вересня.

Трейлер (оригінал)

Трейлер (українською)