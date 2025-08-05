"Трон: Арес" мав представити персонажа, повністю згенерованого ШІ — Disney побоялась поганої реакції

Джаред Лето у фільмі "Трон: Арес"

Науково-фантастичний фільм “Трон: Арес”, окрім Джареда Лето у ролі ШІ, мав представити повністю згенерованого персонажа.

Disney не стоїть в стороні сучасних технологій і активно експериментує з використанням штучного інтелекту у власних проєктах. Згідно з The Wall Street Journal, принаймні дві стрічки мали тестові версії з повністю чи частково згенерованими персонажами — науково-фантастичний фільм “Трон: Арес” і рімейк “Ваяни”.

В першому випадку йшлося про згенерованого штучним інтелектом персонажа, на ім’я Біт, який з’являється у фільмі поряд з ШІ-програмою Арес, яку грає Джаред Лето, але першочергово виступає як “компаньйон” Джеффа Бріджеса, що повернувся до ролі Кевіна Флінна. “Трон: Арес” дебютує в українських кінотеатрах Україні 9 жовтня, за день до світової прем’єри.

“Ваяна” натомість мала співпрацювати з компанією Metaphysic для створення дипфейку обличчя Двейна Джонсона., аби перенести його на тіло дублера та кузена актора Таноя Ріда і мінімізувати участь “Скелі” у зніманнях. Перемовини між Disney та Metaphysic тривали 18 місяців, як і певна робота з ШІ на знімальному майданчику, утім жоден з кадрів не ввійде до фінальної версії фільму, що дебютує у липні 2026 року.

В обох випадках завадили потенційні проблеми з авторським правом, а також побоювання студії щодо негативної реакції глядачів на ШІ. Раніше сама Disney ініціювала кілька судів проти компаній, що займаються штучним інтелектом, зі звинуваченнями в незаконному використанні матеріалів для навчання моделей. До прикладу, у червні студія об’єдналася з Universal, щоб подати позов проти Midjourney за “бездонну яму плагіату”.

Раніше Marvel і Disney критикувала за використання штучного інтелекту у серіалі “Таємне вторгнення” 2023 року і другому сезоні “Локі”, прототип до постера якого відшукали на Shutterstock (в цьому випадку достеменно невідомо, чи зображення було згенероване, чи автори просто “позичили” ідею з готової).