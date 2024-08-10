«Трон: Арес» — перши кадри та деталі сюжету з Disney D23

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Disney оприлюднила перші кадри стрічки «Трон: Арес», третього фільму фантастичної франшизи про світ віртуальної реальності всередині комп’ютерного мейнфрейма.

Актори Джаред Лето, Еван Пітерс, Грета Лі та Джефф Бріджес представили перший погляд на фільм під час презентації Disney D23. Також на презентації продемонстрували музику до фільма, створену Nine Inch Nails та Аттікусом Россом. Трент Резнор та Росс, котрі отримали «Оскар» за музику до фільмів «Соціальна мережа» 2010 року та «Душа» 2020 року, ненадовго з’явилися на сцені після оголошення.

Джаред Лето у фільмі грає Ареса, одну з програм цифрового всесвіту, якій доручено увійти в реальний світ. Грета Лі грає Єву Кім, «геніальну програмістку, чия найкраща робота відкриває шлях Аруесу до нашого світу». Еван Пітерс виступає у ролі Джуліана Діллінджера, прізвище якого нагадує лиходія першого «Трону», який вийшов на екрани у 1982 році.

Відео, показане на презентації, починається з того, як Діллінджер розповідає про майбутнє людства: «Відколи люди дивилися на зірки та ставили питання, чи ми одні? Виявляється, ми дивилися в неправильному напрямку, тому що розумне життя існує, але воно не десь, а тут. Так багато розмов про штучний інтелект та великі технології, віртуальні світи, коли ми цього досягнемо. Ну, люди, ми нікуди не підемо — вони йдуть сюди».

Арес в реальному світі торкається дощу. «Щось коїться в моїй душі, я не розумію. Я прийшов сюди, щоб щось знайти», — каже він. Показано автомобіль, розрізаний навпіл світлом, босого Бріджеса в білому халаті який каже: «Вітаю, програма».

Режисером фільму став Йоахім Реннінг («Малефісента: Володарка зла», «Пірати Карибського моря: Мерці не розповідають казок»). Стрічку знімають за сценарієм Джессі Вігутоу та Джека Торна.Серед акторів Джоді Тернер-Сміт, Джилліан Андерсон, Хасан Мінаж, Артуро Кастро, Кемерон Монаган та Сара Дежарден.

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«Технології та штучний інтелект всюдисущі у нашому житті. Який ідеальний час, щоб повернутися до цього дивовижного світу. Точніше, щоб цей дивовижний світ відвідав нас», — каже Джефф Бріджес. «Дійсно неймовірно думати, що ми зробили оригінал у 1982 році. Це дивовижно — ми ніколи не думали, що матимемо цю спадщину, яка триватиме всі ці роки», — сказав Бріджес під час презентації.

У квітні Бріджес розповів у подкасті, що повертається до фільму «Трон: Арес», але його колеги за фільмом «Спадок» Гаррет Хедлунд та Олівія Уайлд, які грають дорослого сина Флінна та розумну програму, яка виходить у реальний світ, не з’являться у новому фільмі.

Джерело: Variety

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